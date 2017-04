Aïssa Thiam vous plonge au cœur des hauts lieux culturels de l’Afrique à Paris... Deux heures de détente au rythme d’une programmation musicale riche et mélodieuse ! Entre les tubes de l’histoire des musiques africaines, les classiques qui ont inspiré les plus jeunes, les découvertes de talents en éclosion, et les coups de cœur, Ambiance Africa c’est tous les événements en lien avec le continent premier qui se déroulent autour de Paris : concerts, mode, théatre, expositions, débats, conférences.

Animatrice depuis quelques années sur une radio tropicale de la bande FM francilienne. Aissa est une passionnée de la radio et du contact humain. Amoureuse des médias, cette jeune femme dynamique et souriante se fait plaisir tous les matins à partager sa joie de vivre à travers l’émission "Ambiance Africa".

AMBIANCE AFRICA - 18/04/17

Le chorégraphe Hervé Sika et le réalisateur David Rybojad nous présentent le projet Hip-Hop Story qui relate l’histoire d’une création inédite où culture baroque et hip-hop s’entremêlent.

Une rencontre qui dépasse les frontières générationnelles et sociales, une oeuvre partagée par des professionnels et amateurs. Quand la culture urbaine monte sur la scène de la Philharmonie de Paris !



Plus d’informations https://www.facebook.com/spectaclehiphopstory/?fref=ts