17 avril 2017

Hilton poursuit son expansion en Afrique du Nord avec un nouveau bureau à Casablanca

Hilton (NYSE : HLT) (www.Hilton.com) a annoncé vouloir accroître son expansion en Afrique du Nord avec la création d’un bureau dédié au développement à Casablanca.

S’appuyant sur sa forte activité au sein de la région, et comptant désormais 15 projets d’hôtels en Algérie, en Égypte, au Maroc et en Tunisie, Hilton a désigné l’Afrique du Nord comme la zone privilégiée de sa future croissance. Son siège est installé à Casablanca, ville où l'entreprise a annoncé il y a quelques mois, la construction d'un premier hôtel : le Hilton Garden Inn Casablanca Sidi Maarouf.

Carlos Khneisser, Vice-président du développement pour la région MENA a déclaré : « Il est important pour nous d'avoir une forte présence sur le marché, afin de soutenir notre croissance. Nous sommes fiers de forger des relations solides avec les propriétaires et notre présence sur le terrain est le meilleur moyen d’y parvenir. Nous avons près de 5000 chambres encore en construction en Afrique du Nord, notamment en Égypte. Une grande opportunité d’accroître notre présence dans l'ensemble de la région s’offre donc à nous. »

Après avoir travaillé au sein de l’équipe de développement de Hilton à Dubaï, Feras Hasbini s'est vu confier la tâche de mener la croissance de Hilton en Afrique du Nord depuis ses bureaux de Casablanca. Il a indiqué : « Je suis très enthousiaste à l’idée de me concentrer sur l’Afrique du Nord car nous commençons à réaliser de très nets progrès quant à notre positionnement sur le marché. Nous apportons à la région un portefeuille de marques de renommée mondiale et proposons de nouvelles offres dans tous les secteurs du marché. De notre milieu de gamme Hilton Garden Inn à notre marque haut de gamme supérieur Curio, notre offre variée de marques convient parfaitement à l’Afrique du Nord et les propriétaires bénéficient d’encore plus d’opportunités de partenariat. »

Distribué par APO pour Hilton.

Pour joindre Feras Hasbini : feras.hasbini@hilton.com.

CONTACT MÉDIAS :

Huw Harrow

Hilton - EMEA

huw.harrow@hilton.com

+971 (0) 56 416 1323

