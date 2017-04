17 avril 2017

Déclaration de la MONUSCO sur les derniers développements politiques en RDC

Dans le cadre de la mission de bons offices confiés par la Résolution 2348, le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en RDC, Maman Sambo Sidikou, rencontre tous les protagonistes de la crise pour essayer de trouver les voies et moyens de mettre en œuvre intégralement et de bonne foi, l’Accord du 31 Décembre. Ce dimanche, il a reçu une délégation du Rassemblement. Et dès demain et les jours à venir, ce sera le tour de tous les autres acteurs politiques parties prenantes de l’Accord du 31 Décembre 2016, y compris la CENCO et la Société civile.



Pour la MONUSCO, il n’y a pas d’alternative à la mise en œuvre complète de l’Accord du 31 décembre 2016 tel que stipulé par la résolution 2348 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Nous devons tous travailler ensemble pour surmonter les obstacles à la tenue d’élections crédibles d’ici à la fin de cette année 2017.

Distribué par APO pour Mission de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUSCO).