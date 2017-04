15 avril 2017

CdC : MC Alger et FUS pour rejoindre le CS Sfaxien

Après la qualification du CS Sfaxien pour la phase de poules vendredi, les barrages retour de la Coupe de la CAF se poursuivent samedi. Le MC Alger, qui a un but à rattraper, et le FUS Rabat, qui n’a qu’un but d’avance sur ses compatriotes du MAS Fès, vont devoir rester sur leurs gardes.

