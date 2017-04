14 avril 2017

« EducationUSA Fair » : Salon des Études aux États-Unis, le 22 avril à Casablanca

Vous êtes intéressés par des études supérieures aux États-Unis ? Vous avez toujours rêvé d’intégrer une prestigieuse université américaine ? Vous souhaitez poursuivre votre cursus à l’étranger ? N’attendez plus, samedi 22 Avril, le Maroc accueille l’un des plus grands salons universitaires dans la région !

Visitez le salon gratuit « EducationUSA Fair », de 15h00-18h00 à l'Hôtel Hyatt Regency à Casablanca, et rencontrez plus de 20 représentants d’universités américaines.

Arkansas Tech University

DePaul University

Georgetown University au Qatar

Kansas State University

Kent State University

Northern Illinois University

Savanah College of Art and Design (SCAD)

Senia College

Shoreline Community College

St. Cloud State University

State University of New York (SUNY) Plattsburgh

Stratford University

Suffolk University

Temple University

University of Colorado, Boulder

University of Wisconsin - Stevens Point

University of Wisconsin-Madison

Valencia College

Informez-vous sur les formalités de candidature aux universités américaines, les bourses d'études, le visa étudiant et bien plus encore ! EducationUSA Fair est gratuit et ouvert à toute personne intéressée par poursuivre des études dans une université aux États-Unis ! N’hésitez pas à suivre l’événement sur Facebook !

EducationUSA Fair le samedi 22 avril au Hyatt Regency, à Casablanca :

15:30 à 16:00 Introduction aux tests Amideast/ SAT / GRE / GMAT / TOEFL

16:00 à 17:00 Explications sur la démarche de demande de visa auprès du Consulat américain

17:00 à 17:30 Étudier aux États Unis en 5 étapes avec les conseillers EducationUSA

17:30 à 18:00 Atelier sur les formalités de candidature avec des représentants d’institutions des États-Unis

Les Conseillers d’EducationUSA sont la source d’information officielle du Département d'État américain sur les études supérieures aux États-Unis, et font partie d'un réseau de plus de 400 Centres de conseil, présents dans 170 pays, conçus pour assister les étudiants locaux à trouver l’institut ou l'université adéquats aux États-Unis.

L'Agent de Conseil en Éducation se trouve à AMIDEAST Rabat, c’est un centre de conseil agréé EducationUSA, affilié au Département d'État des États-Unis d’Amérique. Les Centres EducationUSA font la promotion de l'enseignement supérieur aux États-Unis dans le monde entier, en proposant des informations précises, complètes, objectives et rapides sur les possibilités d'études aux États-Unis, et des conseils sur la meilleure façon d'accéder à ces opportunités aux personnes qualifiées.

Pour de plus amples renseignements et inscription aux prochaines sessions EducationUSA, veuillez contacter la conseillère d'EducationUSA de l'Ambassade des États-Unis sur shadi@amideast.org. Nos séances d'information sont gratuites et sont ouvertes à toute personne intéressée par l’obtention d’un (?) d’études aux États-Unis.

