14 avril 2017

Journée mondiale du livre et du droit d'auteur : Début du mandat (2017-2018) de Conakry (République de Guinée), ville nommée Capitale mondiale du livre 2017

La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est célébrée chaque année le 23 avril, date anniversaire de la mort de William Shakespeare et de Miguel de Cervantès. Maisons d’édition, librairies, bibliothèques, instituts culturels et associations d’auteurs se mobilisent aux quatre coins du monde pour promouvoir à cette occasion la lecture, l’industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle.

Cette année, la Journée est consacrée aux personnes aveugles ou souffrant d’une déficience visuelle, pour qui la difficulté d’accès aux livres et autres matériels imprimés constitue un obstacle à leur participation pleine et entière à la société. Selon l’Union mondiale des aveugles (UMA), sur les millions de livres édités dans le monde chaque année, moins de 10% sont publiés dans des formats qui leur sont accessibles. Un taux qui chute à 1% dans les pays en développement.

« La Journée mondiale du livre et du droit d’auteur est l’occasion de mettre en avant le pouvoir qu’ont les livres de promouvoir notre vision de sociétés du savoir inclusives, pluralistes, équitables, ouvertes et participatives pour tous les citoyens. » déclare Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, dans son message à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur.

Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, l’UNESCO plaide pour la prise en compte des droits et des besoins des personnes handicapées et encourage l’utilisation efficace de TIC accessibles, adaptatives et abordables.

C’est dans ce cadre que l’UNESCO organise avec son partenaire Asfored (Association nationale pour la formation et le perfectionnement professionnels dans les métiers de l'édition) une conférence sur le thème Accessibilité : quels enjeux pour l’édition ? (le lundi 24 avril de 9h à 12h, Salle II).

Le 23 avril marque également le début du mandat (2017-2018) de Conakry (République de Guinée), ville nommée Capitale mondiale du livre 2017. Conakry a été choisie par l’UNESCO et ses partenaires « à la lumière de la qualité et de la diversité de son programme » en particulier « pour l’attention accordée à l’implication des communautés » ainsi que « pour son budget maîtrisé et ses objectifs de développement qui mettent l’accent sur les jeunes et l'alphabétisation ».

La ville de Conakry et tout le continent africain seront à l’honneur lors de la célébration de la Journée au siège de l’UNESCO le lundi 24 avril de 13h à 17h30 dans le but de promouvoir la littérature africaine. De nombreuses ateliers, activités, club de lecture, spectacles musicaux, tables rondes en présence d’auteurs africains sont prévus (programme complet).

Plusieurs maisons d’édition seront présentes dont À dos d’âne, Éditions Dagan, L’Harmattan Guinée, Éditions Nubia, Michel Lafon Éditions, Présences Africaines et Librairie‑Galerie Congo.

