14 avril 2017

Les Maires des communes vertes et écologiques du Sénégal s’engagent à promouvoir l’agro-écologie

Promouvoir une croissante verte à travers l’agro-écologie, telle est en substance l’engagement des Maires membres du réseau des communes vertes et écologiques du Sénégal qui ont participé à l’atelier de formation et de renforcement des capacités qui s’est tenu à Ngaye Meckhé du 9 au 11 avril 2017.

Les travaux ont porté sur des sujets essentiels dont l’emploi des pesticides, les exploitations agricoles familiales, la gestion foncière face aux oligarchies, l’agro écologie, les OGM, la planification urbaine ou rurale, la formation environnementale, la vulgarisation et notamment la modélisation d’une commune ou territoire écologique.

« Nous avons gagné le pari de la mobilisation autour de questions aussi cruciales que celles relatives à la protection de l’environnement et de la biodiversité pour assurer une croissance inclusive et durable », a déclaré le Dr Magatte WADE, maire de la commune de Meckhé et Secrétaire général du Réseau des élus des communes et territoires écologiques du Sénégal.

Selon le Président du Réseau, Monsieur Oumar Ba, Secrétaire permanent de l’Association des maires du Sénégal, « la présence des maires et des partenaires au développement témoigne de notre commune volonté de promouvoir une agriculture agro-écologique, une bonne gouvernance et la participation responsable pour un développement durable et solidaire ».

Près de 50 maires et responsables d’organisations internationales ou d’agences nationales ont participé à l’atelier qui a été organisé avec le soutien de ENDA Pronat (www.ENDAPRONAT.org). Le réseau des maires des communes vertes et écologiques du Sénégal a été porté sur les fonts baptismaux le 16 janvier 2017 à Ndiop dans le département de Fatick. Cet atelier qui est le troisième du genre fait suite à celui organisé à Ndramé Escale.

Distribué par APO pour Commune de Meckhé (Sénégal).

Contact Presse :

M. Magatte Wade

Maire de Meckhé

Secrétaire Général du Réseau des élus des communes et territoires écologiques du Sénégal

magwade@hotmail.com

+221 776335646