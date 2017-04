15 avril 2017

Nigeria : les mères des lycéennes de Chibok pleurent toujours

Des mères des jeunes filles enlevées par Boko Haram participent à une marche pour demander aux autorités d'agir pour leur libération, le 14 avril 2017 à Abuja, au Nigeria ©AFP



Lagos (AFP)

Plusieurs rassemblements se sont déroulés vendredi au Nigeria pour ne pas oublier les quelque 200 lycéennes de Chibok, enlevées il y a tout juste trois ans par Boko Haram.

A Abuja, la capitale fédérale, des mères des jeunes filles ont ouvert cette journée de recueillement, pour demander aux autorités d’agir pour la libération des 195 jeunes filles toujours aux mains du groupe jihadiste.

Retransmis en direct à la télévision nationale, le rassemblement a réuni un millier de personnes, dont des diplomates.

Esther Yakubu, la mère de Dorcas, enlevée le 14 avril 2014 alors qu’elle passait ses examens, est confiante sur l’avenir de sa fille, trois ans après son kidnapping.

"L’année dernière, aucune n’avait été retrouvée.Mais aujourd’hui, 24 sont revenues parmi nous.C’est un progrès, et grâce à Dieu, les autres suivront et nous pourrons célébrer avec elles", a-t-elle confié à l’AFP.

En octobre 2016, 21 jeunes filles ont été libérées, pour certaines avec des enfants nés en captivité, après des négociations entre Boko Haram et le gouvernement, avec l’aide du Comité International de la Croix-Rouge et de la Suisse.

Trois autres ont été retrouvées dans les environs de la forêt de Sambisa, bastion de la faction de Boko Haram, dirigé par Abubakar Shekau.

Pour Rebecca Samuel, mère de Sarah, ces trois années ont été un "cauchemar" : "C’est tellement présent dans mon esprit que j’ai l’impression que c’est arrivé hier", dit-elle.

"Je pleurs tous les jours.Mais j’ai l’espoir que ma fille revienne un jour.Je sais que le gouvernement essaye de les ramener, mais je pense qu’il pourrait faire plus."

Face aux critiques d’inaction, le président Muhammadu Buhari - dont la lutte contre Boko Haram et retrouver les filles de Chibok étaient des promesses électorales - a assuré jeudi que le gouvernement était "déterminé à assurer leur libération et de ceux enrôlés de force".

"Le gouvernement travaille à la libération des écolières de Chibok et de tous les Nigérians enlevés par les terroristes", a affirmé un porte-parole de la présidence nigériane, Garba Shehu, dans une interview à la BBC.

Il a souligné que des négociations étaient en cours "avec l’aide de certains pays".

- Enlisement -

"Bring back our girls", un slogan scandé depuis trois ans, semble s’enliser tout comme le conflit contre Boko Haram.

A la veille de Noël, le président Buhari avait annoncé triomphalement "l’écrasement final des terroristes de Boko Haram dans leur dernière enclave" de Sambisa, forêt de quelque 1.300 km2.

Mais l’accès au nord-est du pays, immense territoire aux confins du Tchad, du Cameroun et du Niger, reste extrêmement difficile : même si Boko Haram ne contrôle plus de vastes territoires, les attaques et les kidnappings sont quotidiens.

"Boko Haram continue à enlever des femmes, des filles, mais aussi des jeunes garçons pour leur faire subir les pires des supplices : ils sont violés, frappés et forcés à commettre des attentats-suicides", dénonce Makmid Kamara, représentant d’Amnesty International pour le Nigeria.

"Malheureusement, (...) la plupart de ses enlèvements ne sont pas rapportés dans la presse.De nombreux parents, de nombreuses familles ont abandonné tout espoir de retrouver ceux qu’ils aiment", poursuit M. Kamara.

Cette semaine, l’Unicef a également dénoncé la mise en détention de centaines d’enfants par l’armée qui les interroge sur Boko Haram et leur affiliation présumée avec les jihadistes.

Relayé par les médias du monde entier, le kidnapping de masse de 276 adolescentes -dont 57 avaient réussi à s’échapper juste après le rapt- avait provoqué une vague d’indignation à laquelle de nombreuses célébrités mondiales avaient participé à coups de hashtags #bringbackourgirls (Ramenez-nous nos filles).

Les lycéennes de Chibok sont devenues le symbole des dizaines de milliers de personnes encore détenues par Boko Haram qui utilise le kidnapping de masse comme moyen de recrutement.

Les lycéennes représentent désormais une précieuse monnaie d’échange pour négocier avec les autorités, même si Abubakar Shekau a affirmé dans une vidéo qu’un grand nombre d’entre elles avaient été tuées dans des raids aériens de l’armée nigériane.

A Chibok, ville du nord-est, où le groupe jihadiste Boko Haram continue de mener des raids, les parents des lycéennes enlevées se sont réunis dans l’école même où leurs filles ont disparu.

A Lagos, la capitale économique du pays, le collectif doit se recueillir pour des prières en fin de journée.A Maiduguri, capitale de l’Etat du Borno, épicentre de l’insurrection, le rassemblement a réuni quelques milliers de personnes.