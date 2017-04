My Wedding Show Voter

Ce dimanche 16 avril rimera avec Mariage à l’espace événementiel le Seven Spirit

Rendez-vous de 10h à 19h pour My Wedding Show. Un salon qui met à l’honneur le mariage comme l’avez compris.

Et ce salon sera suivi d’une soirée gala avec notamment une prestation de l’artiste zouk Stony. Un concours pour les couples sera également organisé...

Pour plus d’informations 06 10 26 48 94 - Facebook ou le site internet : my-weddingshow.com/

My wedding show c’est au Seven Spirit 7 rue Sainte Hélène dans le 13ème arrondissement de Paris.

Un des organisateurs de l’événement était invité de la Grande Matinale.