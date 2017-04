Le Grand Débat - 13/04/2017

Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

13/04/2017

L’exploitation de l’Uranium au Niger pour le meilleur ou pour le pire ?

Trois ONG, Oxfam, One et Sherpa publient une étude qui montre que le manque de transparence caractérise toujours les industries d’extraction minières… Parmi les entreprises indexées, Areva qui exploite l’uranium du Niger. Les trois ONG pointent des pratiques et d’évasion fiscale… Une étude qui intervient alors que le Niger est secoué par un scandale lié à la vente d’Uranium… Ce que les journalistes ont appelés, l’uraniumgate… Une commission d’enquête parlementaire a été ouverte… L’occasion dans cette émission de revenir sur l’historique de l’exploitation de l’uranium au Niger… A qui cette exploitation profite-t-elle ?

Invités :

Seidik Abba, journaliste et écrivain. Dernier ouvrage « Entretien avec Boubakar Bâ. Un Nigérien au destin exceptionnel » paru aux éditions L’Harmattan…

Par téléphone, depuis Niamey,

Mamadou Dikouma, secrétaire général du ministère des Mines

Ali Idrissa, Coordonnateur national du ROTAB (Réseau des organisations pour la transparence et l’analyse budgétaire) au Niger