13 avril 2017

France - Afrique du Sud ; Quai d'Orsay - Déclarations du porte-parole

Au point de presse de ce jour, le porte-parole a rappelé la déclaration du ministre et fait les déclarations suivantes :

3 - Afrique du Sud - Participation de M. Harlem Désir à la commission mixte économique (Paris, 13 avril 2017)

M. Harlem Désir, secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes participe aujourd'hui, avec M. Rob Davies, ministre du commerce et de l'industrie sud-africain, à la commission mixte économique France-Afrique du Sud.

Cette réunion permettra d'évoquer le développement de nos relations économiques et les enjeux liés à l'accès aux marchés. Elle vise à approfondir les relations commerciales et à développer la politique d'investissement avec l'Afrique du Sud, premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne et pays influent sur la scène internationale, notamment au sein des BRICS et du G20.

Cette commission a été précédée le 12 avril par un forum d'affaires France-Afrique du Sud, coprésidé par M. Christophe Sirugue, secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation, et par M. Rob Davies. Ce forum organisé par Business France a réuni plus d'une centaine de participants du secteur privé.

