12 avril 2017

Entretien avec M. Mohamed Ould Abdel Aziz Président de la République islamique de Mauritanie

Le Président de la République s’est entretenu avec le Président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Abdel Aziz.

François Hollande a félicité la Mauritanie pour les résultats obtenus en matière de lutte contre le terrorisme et les efforts entrepris en matière de prévention de la radicalisation. Il a également salué l’implication décisive du Président mauritanien dans la résolution politique de la récente crise en Gambie.

Le chef de l’Etat a confirmé la volonté de la France de soutenir les projets régionaux portés par les pays du G5 Sahel, en matière de développement comme de sécurité. Il a rappelé la disponibilité de la France à apporter à la force du G5 Sahel en préparation un appui opérationnel à travers l’opération Barkhane, mais aussi de répondre aux demandes qui lui seraient formulées en matière de formation et d’équipement.

Il a indiqué son souhait que l’Union européenne confirme et accroisse son appui au G5 Sahel et à l’Afrique de l’Ouest. François Hollande s’est réjoui que le soutien bilatéral de la France en Mauritanie et l’engagement européen dans ce pays permettent d’envisager une augmentation substantielle des projets en faveur de la formation et de l’emploi des Mauritaniens. Il a également salué l’achèvement dès 2017 de la centrale hybride solaire/thermique de Kiffa, avec un appui financier de la France, qui constituera un exemple concret de mise en œuvre de l’accord de Paris sur le climat et de développement des énergies renouvelables sur le continent africain.

Distribué par APO pour Présidence de la République française.