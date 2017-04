Le JDA est une des émissions les plus célèbres de la radio africaine. C’est la voix des peuples d’Afrique.

Stéphanie Hartmann a rejoint Africa n°1 en 2010, comme assistante de production pour le « Grand Débat ». Auparavant, journaliste pour le magazine panafricain « Continental », Stéphanie Hartmann travaille sur les questions de politique africaine, mais aussi sur les problématiques liés au développement et à la bonne gouvernance.

JDA - 12/04/2017

La difficile lutte pour l’alternance au Tchad

Le mouvement citoyen Iyina avait appelé à un rassemblement lundi un an après la réélection d’Idriss Déby pour dénoncer la mauvaise gestion et surtout réclamer l’alternance. Le leader de ce mouvement Naïdjo Kaïna a été arrêté vendredi, et est toujours détenu dans un endroit tenu secret.

De quoi a peur le pouvoir tchadien ? La réélection d’Idriss Déby a-t-elle accentué la répression au Tchad ?

Nous en parlons avec Abdelkerim Koundougoumi, Activiste politique. Représentant en France de la coalition « Trop c’est trop » Coordonnateur du mouvement citoyen Projet pour une alternance crédible au Tchad (PACT)