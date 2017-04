12 avril 2017

Remise des insignes de Chevalier de l’Ordre national du Mérite à M. Loïc Tréguy, Directeur exécutif, et Mme Maréma Diallo, Enseignante, animatrice alphabétiseuse de l’ONG Village Pilote

La mission de l’ONG Village pilote, créée en 1993, est d’endiguer la problématique des enfants des rues au Sénégal, en mettant en place des actions de prévention, de protection et de réinsertion des enfants en danger. L’association, qui informe et sensibilise l’ensemble des acteurs intervenant sur cette problématique (institutions locales et internationales, prisons, marabouts, familles, enfants, etc.), a mis en place un dispositif d’identification, d’approche et de mise en confiance des enfants en rupture en vue de leur sortie de rue ou de prison, et favorise également la réinsertion scolaire, sociale et professionnelle à travers un programme complet et évolutif.

Village Pilote c’est : 4 centres d’accueil, 1 centre de formation professionnelle (menuiserie bois, métallique, agriculture, électricité…), 1700 jeunes suivis dans la rue et en prison, près de 200 filles suivies en prison, 233 jeunes (de 3 à 25 ans) pris en charge, 194 retours en famille dont 45 retours définitifs 151 jeunes en formation, 42 jeunes en stage et insertion professionnelle chaque mois et 57 salariés appuyés par une équipe de bénévoles et de stagiaires.

L’Ambassade de France à Dakar a financé plusieurs projets du Village Pilote :

Entre 1998 et 2000, 76 000 euros ont été alloués au projet « Accompagner les initiatives locales de proximité en matière de prévention de délinquance, de formation professionnelle, d’hygiène et d’activités socio-éducatives » .

. Entre 2001 et 2004, 76 000 euros ont été versés pour le programme triennal « Réinsertion des mineurs en situation de crise »

» Entre 2004 et 2006, l’Association a poursuivi un programme triennal « Prévention, Protection et réinsertion des enfants en danger » pour lequel elle a obtenu un co-financement de 365 878 euros.

» pour lequel elle a obtenu un co-financement de 365 878 euros. En 2013, le Village Pilote a reçu une subvention de 109 423 euros sur le dispositif du Fonds Social de Développement pour le projet « Formation professionnelle comme moyen d’accès aux services sociaux de base pour les jeunes de la rue ».

Le 1er avril 2014, l’AFD a octroyé 659 998 euros aux organisations Village Pilote Sénégal et Apprentis d’Auteuil pour le projet d’« Appui à l’insertion sociale et économique des enfants et jeunes en situation de rue au Sénégal », soit 48 % du cout total du projet.

Au vu de son engagement sans failles en faveur des enfants abandonnés du Sénégal et de sa remarquable coopération avec de nombreux acteurs de la société Sénégalaise, Monsieur Loïc Tréguy, Directeur Exécutif et fondateur de l’Association a été nommé au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Mme Maréma Diallo, enseignante et animatrice alphabétiseuse, se verra également remettre les insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite, pour son engagement et son dévouement auprès des enfants du Village Pilote depuis bientôt 10 ans.

La presse est invitée à couvrir cette cérémonie qui aura lieu le jeudi 13 avril à 10h30 dans les locaux du Village Pilote, au Lac Rose (Village Pilote, Deni Biram Ndao).

Distribué par APO pour Ambassade de France au Sénégal.