11 avril 2017

L’OIM dénonce les "marchés d’esclaves" en Libye

Des migrants attendent de pouvoir passer en Libye pour aller en Europe, le 1er avril 2017 à Agadez au Niger ©AFP



Genève (AFP)

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a dénoncé mardi l’existence de véritables "marchés d’esclaves" en Libye, où les migrants sont vendus entre 200 et 500 dollars.

"Vous allez au marché, et vous pouvez payer entre 200 et 500 dollars pour avoir un migrant" et l’utiliser pour "vos travaux", a déclaré aux médias le chef de la mission de l’OIM en Libye, Othman Belbeisi, de passage à Genève.

"Après l’avoir achetée, vous devenez responsable de cette personne.(...) Certaines d’entre elles s’échappent, d’autres sont maintenues en servitude", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, l’OIM, une agence liée au système des Nations unies, explique que son personnel en Libye et au Niger a pu recueillir des récits "choquants" de migrants, qui ont décrit l’existence de "marchés d’esclaves" dans lesquels des centaines d’hommes et de femmes sont vendus.Ces personnes sont notamment vendues sur des places publiques ou dans des garages.

Il s’agit de "gens vendus en public, assis par terre", a expliqué à l’AFP un porte-parole de l’OIM, Leonard Doyle.

Dans le communiqué, l’OIM cite le terrible témoignage d’un migrant sénégalais, dont le nom n’est pas publié.Cet homme a d’abord dû payer environ 320 dollars à un trafiquant d’être humains pour se rendre en Libye depuis Agadez, au Niger.

Après deux jours dans le désert, dans un véhicule tout-terrain conduit par un chauffeur, il est arrivé à Sabha dans le sud-ouest de la Libye.Son chauffeur a alors affirmé ne pas avoir été payé par le "trafiquant" et a transporté le Sénégalais dans un "marché d’esclaves".

D’après l’OIM, des migrants sub-sahariens étaient achetés et vendus sur ce marché, situé dans un parking, par des Libyens, aidés de Ghanéens et Nigerians qui travaillent pour eux.

Une fois vendu, le migrant sénégalais a été emmené dans divers endroits, des sortes de "prisons", dans lesquelles les migrants sont torturés, tandis que les ravisseurs exigent que leurs familles paient une rançon en échange de leur libération.Ce Sénégalais est ensuite parvenu à officier comme traducteur des ravisseurs, évitant ainsi d’être davantage battu.

D’après les témoignages recueillis par l’OIM, les femmes deviennent des esclaves sexuelles.

"La situation est désastreuse.Nous savons que les migrants qui tombent dans les mains des trafiquants sont confrontés à la malnutrition systématique, aux abus sexuels et même au meurtre", a indiqué le directeur des opérations d’urgence de l’OIM, Mohammed Abdiker, dans le communiqué.