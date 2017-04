Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 11/04/2017

RD Congo : L’impossible compromis politique

Vendredi dernier, le Président congolais Joseph Kabila a nommé Bruno Tshibala au poste de Premier ministre. Et ce, en dehors de la procédure prévue par l’accord politique signé le 31 décembre dernier entre le pouvoir et l’opposition. Cette nomination relance la crise politique en RD Congo, avec des conséquences prévisibles : un regain de tensions sociales et une multiplication des foyers de protestation. A qui profite l’interminable crise politique en RD Congo ? C’est la question au cœur de ce Grand Débat.

Invités :

Francis Kalombo, Député à l’Assemblée nationale de RDC, frondeur du PPRD, dont il est l’un des membres fondateurs

Gaspard-Hubert Lonsi-Koko, Premier Vice-Président de l’Alliance de Base pour l’Action Commune (ABACO)

Patrick Nkanga, Président de la ligue des jeunes du PPRD (Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, Parti présidentiel)

Michaël Sakombi, Commissaire spécial honoraire de la Province de Mongala et cadre de la Majorité Présidentielle

Fred Bauma, Membre de la Lucha (mouvement citoyen). Prix Ambassadeur de Conscience d’Amnesty International en 2016