11 avril 2017

Ouverture de l’Ecole Internationale du Management et de l’Entreprenariat du Groupe ESC Troyes à Yaoundé

Le Groupe Ecole Supérieure de commerce (ESC) Troyes inaugure son École Internationale du Management et de l’Entreprenariat (EIME), leur premier établissement au Cameroun, ce mercredi 12 avril à 18h30, à Fustel de Coulanges (école primaire).

Implanté depuis fin 2016 au Cameroun, le groupe ESC Troyes a lancé sa première école à Yaoundé. Dans une première phase, l’école a ouvert un Bachelor en Business et Management transposant la formation que l’établissement délivre à l’international, tout en y intégrant des enseignements adaptés aux spécificités locales.

L’EIME a accueilli dès le 30 octobre 2016 sa première promotion comptant 14 étudiants. Bénéficiant du soutien constant de la maison-mère et de ses réseaux à l’international, les étudiants y préparent le Bachelor Business et Management.

En pleine phase de développement, l’Ecole Internationale du Management et de l’Entrepreneuriat fête sa venue au Cameroun en organisant une cérémonie officielle d’inauguration ce mercredi 12 avril 2017 à 18h30 à l’école Fustel de Coulanges, quartier Olézoa.

Le Groupe ESC Troyes, établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat français et membre de la Conférence des Grandes Ecoles de France, a créé un écosystème original, prenant clairement un positionnement axé sur l’entrepreneuriat et l’innovation.

Le groupe ESC Troyes a la conviction que la clé de la réussite se trouve dans la capacité de découvrir de nouvelles voies de succès. Il incite tous ses étudiants à se montrer audacieux dans leurs prises de décision et dans leurs choix de carrière. Dans un monde de plus en plus complexe, ces qualités seront des atouts supplémentaires pour construire leur vie professionnelle et son épanouissement personnel.

