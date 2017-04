11 avril 2017

Déclaration des États-Unis sur la nomination d'un nouveau Premier ministre en République démocratique du Congo

Les États-Unis réitèrent leur déception que les signataires de l'accord du 31 décembre n’aient pas été en mesure de parvenir à un accord sur le choix d'un nouveau Premier ministre conformément à l'accord. La mise en œuvre complète et rapide par le gouvernement de la RDC de l'accord conformément à la résolution 2348 du Conseil de sécurité de l'ONU est essentielle pour assurer le premier transfert démocratique et pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo (RDC). Il est également essentiel de veiller à ce que le désir des Congolais de voter au cours d’élections libres et équitables soit respecté. Malheureusement, l'incertitude quant à l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre l'accord et à organiser des élections d'ici la fin de 2017 crée une incertitude inquiétante dans toute la RDC.

Les États-Unis encouragent les dirigeants de la coalition du Rassemblement de l'opposition à travailler avec le Conseil des évêques catholiques et d'autres signataires de l'accord du 31 décembre vers l'objectif des élections et un transfert pacifique et démocratique du pouvoir. Les États-Unis exhortent à la fois le gouvernement de la RDC et les dirigeants de l'opposition politique à s'abstenir de toute déclaration ou action susceptible d'inciter à la violence. Les États-Unis restent prêts à imposer des restrictions aux individus - qu'ils soient du gouvernement ou de l'opposition - qui sapent les institutions démocratiques de la RDC.

Distribué par APO pour U.S. Embassy Kinshasa.