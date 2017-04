11 avril 2017

Federal-Mogul Motorparts lance les plaquettes de frein de Wagner QS™

Federal-Mogul Motorparts (www.FMMotorparts.com), une division de Federal-Mogul LLC, a annoncé aujourd’hui le lancement des plaquettes de frein Wagner QS® pour véhicules commerciaux. La nouvelle gamme correspond aux attentes des ateliers de réparation et des opérateurs de flottes dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et dans la région du Conseil de Coopération du Golfe, qui cherchent des pièces de rechange à prix réduit sans compromettre la qualité ou la sécurité.

Conçues, testées et certifiées afin de répondre aux attentes les plus exigeantes et soutenues par le réseau de distribution mondial de Federal-Mogul Motorparts, les plaquettes de frein Wagner fournissent une option économique pour les ateliers de réparation et les opérateurs de flottes dans la région du Conseil de coopération du Golfe.

« Cette gamme fiable et abordable propose de nouvelles options en termes de plaquettes de frein pour véhicules commerciaux », a expliqué Tim Paustian, Directeur Régional des Ventes, MENA chez Federal-Mogul Motorparts. « En offrant des produits de qualité, nous permettons aux opérateurs d’augmenter la durée de vie de leurs véhicules et de créer des bénéfices économiques pour eux et pour les secteurs qu’ils servent ».

Les nouvelles plaquettes de frein conviennent à 90% de la gamme des véhicules dans le monde, avec plus de 3,500 applications pour camions et remorques, référencées sous 23 catégories uniquement. Des accessoires importants pour la sécurité sont inclus avec chaque set de plaquettes de frein. Une gamme complète d’indicateurs d’usure est de même disponible en complément. L’ensemble de la gamme est disponible depuis mars 2017. Un conditionnement nouveau utilisant une boîte plate a été adopté afin de distinguer les produits Wagner QS, répondant aux besoins du marché.

« Federal-Mogul Motorparts propose aux opérateurs de flottes des pièces de rechange de qualité. Elles peuvent augmenter le cycle de vie du véhicule et réduire les coûts opérationnels tout en respectant des normes strictes de sécurité », a conclu Paustian.

Distribué par APO pour Federal-Mogul Corporation.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Rabih Saab

PR Account Manager

Quill Communications

Portable : 00971 55 5661370

E-mail : RSaab@QuillMENA.com

A propos de Federal-Mogul :

Federal-Mogul LLC est un fournisseur mondial de renom de produits et services aux fabricants et techniciens de véhicules et d’équipements dans les marchés des véhicules légers, moyens et lourds, de la marine, de l’aéronautique, de la génération d’énergie et du marché industriel. Les produits et services de la compagnie permettent d’améliorer la consommation de carburant, de réduire les émissions et d’augmenter la sécurité.

Federal-Mogul gère deux divisions d’affaires indépendantes, chacune avec un directeur général responsable devant le conseil d’administration de Federal-Mogul.

Federal-Mogul Motorparts vend et distribue une large gamme de produits avec plus de 20 marques très connues dans le monde des pièces de rechange automobiles, tout en fournissant de même les fabricants de véhicules. Les marques des pièces de rechange de la compagnie incluent les essuie-glaces ANCO®, les pièces d’origine et les liquides Beck/Arnley® de qualité ; les systèmes d’allumage BERU®* ; l’éclairage, les bougies, les essuie-glaces et les filtres Champion® ; les filtres Interfil® ; les produits pour moteurs d’AE®, Fel-Pro®, FP Diesel®, Goetze®, Glyco®, Nüral®, Payen® et Sealed Power® ; les éléments de châssis de MOOG® ; ainsi que les produits de freinage et d’éclairage de Ferodo®, Jurid® et Wagner®.

Federal-Mogul Powertrain conçoit et fabrique les pièces originales du groupe motopropulseur et des produits de protection des systèmes pour le secteur automobile, le secteur des utilitaires lourds, ainsi que les applications industrielles et de transport.

Federal-Mogul a été fondée à Detroit en 1899 et possède son siège central mondial à Southfield, Michigan. La compagnie emploie près de 50 000 personnes dans 34 pays. Pour de plus amples informations, merci de visiter www.FMMotorparts.com.

*BERU est une marque déposée de BorgWarner Ludwigsburg GmbH.