11 avril 2017

Coopération Burkina / France : Roch Marc Christian Kaboré en voyage officiel à Paris

A l’invitation du Président François Hollande, le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré effectuera un voyage officiel en France du 12 au 15 avril 2017. Les deux Chefs d’Etat auront une séance de travail au Palais l’Elysée dans la matinée du 14 avril.

Ce séjour du Président Kaboré en France sera l’occasion de renforcer l’excellente relation entre Paris et Ouagadougou, surtout en matière de sécurité et de développement. Les deux pays, engagés dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, mènent déjà des actions communes, dont la dernière en date est l’Opération Panga, une offensive militaire conjointe entre le Burkina Faso, le Mali, et la France à travers la force Barkhane, dans la bande frontalière Mali/Nord Burkina Faso.

Avec le Ministre français de la Défense, Jean Yves Le Drian, cette question de la lutte contre le terrorisme sera également abordée.

Dès le lendemain de son arrivée, Roch Marc Christian Kaboré recevra un accueil solennel le 13 avril à l’Hôtel national des Invalides, avant de participer à l’inauguration de l’exposition « Trésors de l’Islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar », à l’occasion du 30ème anniversaire de l’Institut du Monde arabe, en présence du Président François Hollande.

Distribué par APO pour Ambassade du Burkina Faso à Paris.