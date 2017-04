11 avril 2017

Une Envoyée Spéciale du Président Faure à Madagascar

Le Président Danny Faure a dépêché dimanche à Madagascar une Envoyée Spéciale à Madagascar en la personne de l’Ambassadeur Michelle Murray, Secrétaire générale du Département des Affaires Etrangères pour témoigner de la solidarité des Seychelles à l’égard de la Grande Ile victime en mi-mars d’un cyclone dévastateur qui a fait, au dernier bilan, 81 morts, 253 blessés et plus de 430 000 sinistrés.

Mme Murray est porteuse d’un message du Président Faure adressé au Président Hery Rajaonarimampianina et d’un fret humanitaire, dont des vêtements, des cartons de thons offerts par IOT, un fret constitué à l’initiative de la Croix Rouge des Seychelles et du Gouvernement.

A travers ce geste le Président Faure entend ainsi démontrer la proximité des peuples seychellois et malgache dans l’épreuve comme dans la joie, les relations entre les deux pays étant le fruit d’une longue histoire, couvrant aussi bien les domaines politique et économique que les domaines culturel et cultuel.

Mme Murray a été reçue par la Ministre des Affaires Etrangères malgache Mme ATALLAH Béatrice Jeannine à qui elle a remis le message et transmis les salutations et les encouragements du gouvernement et du peuple seychellois.

Elle a indiqué que sa mission vise à démontrer s’il en était encore besoin combien les liens entre les Seychelles et Madagascar sont forts et combien « la Grande Ile compte pour nous et que tout ce qui touche son peuple est ressenti également de façon profonde aux Seychelles ».

C’est dans cette ambiance amicale et de confiance qu’elle a eu des discussions avec les autorités malgaches sur le renforcement de la sécurité maritime, le recrutement de professionnels malgaches pour le ministère de l’Education, la mutualisation des efforts pour lutter contre le trafic humain et les voies et moyens de renforcer la coopération dans les domaines des arts et de la culture.

A l’issue des entretiens les deux pays se sont engagés à partager leurs expertises dans les domaines où ils excellent et à explorer toutes les opportunités visant à renforcer les relations entre les deux pays tout en assurant une prise en charge solidaire des multiples défis qu’impliquent la stabilité et la paix dans notre espace indianoceanique.

A noter que Mme Murray est accompagnée par Aissata Dia, Troisième Secrétaire à La division des Relations internationales du Département des Affaires Etrangères.

Le cyclone Enawo qui a ravagé Madagascar entre mardi 14 et mercredi 15 mars est considéré comme le plus important phénomène naturel depuis 2012 dans la région.

