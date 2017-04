10 avril 2017

9ème Forum africain du carbone, Cotonou, Bénin, 28-30 juin 2017

Venez à Cotonou au 9ème Forum africain du carbone et participez à la promotion de l’action climatique en Afrique.

La 9ème édition du Forum africain du carbone (FAC) se concentrera sur les possibilités de renforcer plus avant l'engagement entre acteurs étatiques et non-étatiques dans les secteurs clés pour l'Afrique (comme l’énergie, l’agriculture et les établissements humains). Y sera examiné entre autres le rôle des futurs marchés du carbone pour une action climatique accrue, et ce, dans le contexte des objectifs de développement durable.

L’événement prévoit de traiter :

D’exemples de politiques, initiatives et mesures africaines

Des obstacles et des mesures susceptibles d’intégrer l’action climatique dans les secteurs clés

Des instruments financiers et cadres règlementaires

De développer la mise en œuvre de l’action climatique et plus encore.

Grâce à un programme exhaustif consistant de sessions plénières, d’ateliers, d’un segment ministériel, d’événements parallèles et d’exhibitions, c’est un événement tout à fait unique dans la région.

Le FAC est une occasion à ne pas manquer pour les travailleurs du domaine de la finance, les décideurs politiques et les développeurs de projets, qui viennent y partager leurs expériences, construire leur réseau et renforcer leurs capacités.

Au cours de la dernière décennie, le FAC a fourni une plateforme de nature unique à l’Afrique pour se pencher sur la question de l’action climatique dans la région.

Le Forum rassemble les parties prenantes clés du secteur public et d’autres parties prenantes d’Afrique et même d’ailleurs. Il compte la participation annuelle d’institutions de développement bilatérales et multilatérales et d’experts qui traitent des mesures urgentes à prendre sur le terrain, partagent leurs expériences et renforcent les capacités pour la mise en œuvre des mesures.

Les inscription sont ouvertes à AfricaCarbonForum.com.

Distribué par APO pour The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).