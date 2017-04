10 avril 2017

Louis Berger recruté afin de moderniser les infrastructures scolaires tunisiennes

Un consortium dirigé par Louis Berger (http://LouisBerger.com) comprenant GOPA et SCET Tunisie a été sélectionné pour fournir une assistance technique sur un programme de modernisation scolaire, Modernisation des Établissements Scolaires (MES) à hauteur de 213 millions d'euros, cofinancé par la Banque européenne d'investissement (BEI) et le Ministère de l’Education en Tunisie. Une initiative nationale sur trois ans conduira à la construction de 60 nouvelles écoles et à la rénovation de 310 installations.

« Nous sommes fiers de soutenir le gouvernement tunisien dans la modernisation de ses infrastructures scolaires dans tout le pays, » a déclaré Jacques Blanc, vice-président principal. « La coentreprise fournira des services d'ingénierie innovants, comprenant l'efficacité énergétique sur un marché clé pour notre société tel que celui de la construction et les équipements. »

L'éducation représente un secteur stratégique pour le gouvernement tunisien, le ministère de l'éducation disposant d'un des financements les plus importants du budget national. L'initiative actuelle de modernisation des équipements scolaires permettra de créer 200 000 places supplémentaires en école primaire. De plus, environ 238 000 élèves du secondaire profiteront du même programme dans le pays.

L'équipe de projet soutiendra l'équipe d'exécution du projet du ministère (UGP) lors du processus d'approvisionnement en préparant la conception architecturale et les dossiers d'offre de travail d'ingénierie. La MES est une initiative nationale décentralisée et l'équipe d'experts gèrera un processus d'approvisionnement complexe à organiser dans plus de 25 bureaux régionaux du ministère de l'éducation. L'équipe dirigera le renforcement des capacités et la formation sur les sujets liés à l'approvisionnement.

En outre, la coentreprise sera en charge de la conception, gèrera et supervisera les contrats des travaux et fournira des services de gestion financière. Enfin, l'équipe soutiendra UGP pour se soumettre aux exigences en termes d’assurance qualité, d'approvisionnement, d’environnement et de questions sociales de la BEI.

Louis Berger est présent en Afrique depuis plus de 50 ans, dont plus de 15 ans en Tunisie, où la société a mis en œuvre des projets dans l'agriculture, le développement économique et institutionnel ainsi que sur les marchés de l'eau.

Distribué par APO pour Louis Berger.

Contact presse :

Madalina Randasu

MRandasu@LouisBerger.com

+40756032651

À propos de Louis Berger :

Louis Berger (http://LouisBerger.com) est une société offrant des services professionnels dans le monde entier et d'une valeur d’un milliard de dollars qui aide les clients en infrastructures et développement à résoudre leurs défis les plus complexes. Nous sommes un partenaire de confiance pour les agences nationales, étatiques ainsi que les gouvernements locaux, les institutions multilatérales et les clients de l'industrie commerciale au niveau mondiale. En se concentrant sur les besoins des clients pour livrer des projets de qualité, sûrs et rentables avec intégrité, nous nous engageons à livrer en respectant notre promesse de fournir des Solutions pour un monde meilleur.

Louis Berger est présent sur tous les continents habitables. Nous sommes présents depuis de nombreuses années dans plus de 50 pays. Cela est illustré par l'expertise multidisciplinaire de 6 000 ingénieurs, économistes, scientifiques, responsables et planificateurs.