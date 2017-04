10 avril 2017

Fondation BGFIBank : Des bourses sociales au Gabon pour promouvoir l’égalité des chances et l’excellence

Parce que la Fondation BGFIBank (www.Fondation-BGFIBank.com) place la diversité sociale au cœur de son projet, elle a mis en place depuis 2013, un programme de bourses sociales afin de soutenir des étudiants talentueux, aux étapes clés de leur parcours académique. Les bourses sont attribuées sur critère social avec un accent porté sur les résultats académiques.

Au titre de l'année académique 2016-2017, ce sont au total 10 lauréats sur les 26 candidatures reçues, qui ont été retenus par le Comité d'attribution des bourses sociales. Le programme de bourses sociales de la Fondation offre chaque année au moins dix bourses sociales d’un montant total pouvant aller jusqu’à 30 millions de francs CFA. La Fondation donne à ces jeunes étudiants, issus de familles défavorisées et ou en difficulté financière, l'opportunité d'être formés dans un établissement d'excellence, et contribuer ainsi au développement de la société. La bourse attribuée couvre la totalité des frais de scolarité annuels de l'étudiant.

Parmi les lauréats 2016, on compte deux étudiants inscrits en Master 2, trois étudiants en Master 1, deux étudiants en Licence 3 et trois étudiants en Licence 2.

Se mobiliser aux côtés des étudiants aux parcours exemplaires, pour faire en sorte que leur situation sociale ne constitue en aucun cas un obstacle à la continuation de leur apprentissage est l'objectif poursuivi par ce programme de bourses sociales qui est l'un des outils adaptés pour favoriser l'égalité des chances.

« Nos boursiers sont des jeunes qui travaillent fort pour réussir. Ils ont surmonté toutes sortes d’obstacles. Certains d'entre eux sont obligés de travailler après les cours pour joindre les deux bouts. Ils s’engagent volontairement dans la vie scolaire. Ces jeunes méritent qu’on les encourage à persévérer. » Richard Bouckat Bou Nziengui, Directeur Général, BBS, l'Ecole supérieur de la Banque.

A propos de la Fondation BGFIBank :

Le Groupe BGFIBank s'est engagé, depuis plusieurs années, dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Si cet engagement sociétal implique une dimension sociale tournée vers les besoins et le bien-être de ses salariés et une dimension environnementale tournée vers la protection de l'environnement, il ne se réduit pas à cela. En effet, cet engagement comporte également une dimension citoyenne qui suppose la prise en compte des besoins de la société civile, en contribuant, entre autres, à lutter contre l’exclusion, les inégalités ou la pauvreté. La Fondation BGFIBank (www.Fondation-BGFIBank.com) contribue concrètement à l’ambition d’un développement responsable en soutenant des actions d’intérêt général au profit de tous. Porteuse de valeurs d'intérêt général et de solidarité, la Fondation est au service de la réalisation des objectifs du Groupe en matière de responsabilité sociétale. A ce titre, elle est chargée de maintenir un dialogue permanent avec les communautés d'accueil dans l'ensemble de ses pays d'implantation. La Fondation BGFIBank donne la priorité aux initiatives locales ciblées, des projets directs dont les effets ont un impact direct sur les populations bénéficiaires. Elle intervient dans le domaine de l'éducation et de la formation.