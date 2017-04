10 avril 2017

Didier Reynders condamne les attentats contre deux églises en Egypte

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders condamne fermement l'attaque commise aujourd'hui dans une église à Tanta, dans le Nord de l’Egypte. Cette attaque lors d’une fête religieuse chrétienne a causé plus de vingt morts et des dizaines de blessés.



Ses pensées sont avec les familles des victimes. Il présente ses condoléances au gouvernement et au peuple égyptien.



La diversité de l'Egypte fait partie intégrante de sa richesse et Didier Reynders est profondément choqué par cette attaque qui vise des civils innocents pour ce à quoi ils croient.

