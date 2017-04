10 avril 2017

La technologie et le savoir-faire français au cœur de DJAZAGRO 2017 : SAFEX – 10 au 13 avril 2017

Forte présence française

Avec près de 70 entreprises françaises réparties autour de trois pôles : process agroalimentaire, emballage et conditionnement - céréales et boulangerie - arômes et ingrédients, le Pavillon France organisé par l’Adepta sera la vitrine de l’offre technologique et du savoir-faire français.

Retrouvez l’Adepta sur le Pavillon France (Hall 2 n° C 029) pour vous guider et vous mettre en relation avec les entreprises capables de satisfaire votre demande.

La boulangerie de demain associe matières premières algériennes et technologies françaises

Pour satisfaire la forte demande en mécanisation et automatisation, une ligne de boulangerie semi-industrielle constituée d’équipements français (pétrin, refroidisseur d’eau, chambre de fermentation, four, chariots de cuisson) sera en fonctionnement pendant toute la durée du Salon sur le Pôle Boulangerie. La qualité du pain produit sur place est un bel exemple d’association des farines et ingrédients algériens et de technologie française.

Le partenariat entre l’Adepta et le CEIMI, bel exemple d’association des secteurs privés algérien et français

L’Adepta et le CEIMI, Club des Entrepreneurs et Industriels de la Mitidja, scelleront un partenariat en signant une convention pluriannuelle qui favorisera les relations économiques et commerciales entre les entreprises algériennes et françaises. Fondé en 1998, le CEIMI regroupe actuellement plus de 1.000 adhérents et affiche une forte représentation des secteurs agricoles et agroalimentaires.

François BURGAUD, Président de l’Adepta, et Kamel MOULA, Président du CEIMI, signeront cet accord en présence de l’Ambassadeur Bernard EMIE, Haut Représentant de la France en Algérie, le mardi 11 avril à 13h au salon VIP de DJAZAGRO (séquence ouverteaux journalistes).

Distribué par APO pour Ambassade de France en Algérie.