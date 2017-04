10 avril 2017

Africains d’Europe : Salah régale, Nakoulma enchaîne

Le milieu égyptien de l'AS Rome Mohamed Salah buteur face à Bologne, le 9 avril 2017 ©AFP



Paris (AFP)

L’Egyptien Mohamed Salah impressionne avec la Roma.Il a encore marqué dimanche, tout comme le Burkinabè Préjuce Nakoulma, très convaincant depuis son arrivée à Nantes cet hiver.

ITALIE

Mohamed Salah réussit décidément une saison de premier plan.Buteur lors de la victoire 3-0 de la Roma à Bologne, l’ailier égyptien en est à 11 buts et neuf passes décisives en Serie A. Le tout en ayant joué la Coupe d’Afrique des Nations jusqu’en finale.

En forme actuellement, l’attaquant sénégalais de la Fiorentina Khouma Babacar a sauvé un point important pour son équipe en inscrivant à la 89e minute le but du 2-2 sur la pelouse de la Sampdoria Gênes.Avec Naples, le défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly a tranquillement contrôlé les attaquants de la Lazio, nettement battue 3-0 à Rome.En face, le défenseur angolais Bastos a lui beaucoup souffert face à la vivacité des attaquants de Naples.L’attaquant sénégalais Keita Baldé n’était de son côté que remplaçant.Entré à l’heure de jeu, il a tout de suite apporté plus de vie à l’attaque romaine et a été dangereux par ses dribbles.

FRANCE

Cinq buts en six matches pour Préjuce Nakoulma : l’attaquant burkinabè est la bonne pioche du FC Nantes au mercato.Grâce à lui, les Canaris ont obtenu le match nul sur la pelouse de Saint-Etienne (1-1).

Les attaquants lorientais étaient également à la fête ce week-end.Le Camerounais Benjamin Moukandjo a inscrit un doublé à Lyon, ses 11e et 12e buts cette saison en Ligue 1. Le Ghanéen Majeed Waris avait ouvert le score, lors de cette large victoire (4-1) qui permet au club breton de continuer à rêver du maintien.

ESPAGNE

La danse du "Fimbu" pour Cédric Bakambu.L’attaquant de Villarreal a marqué un joli but contre Bilbao vendredi (3-1), se jouant de la défense à l’issue d’une longue course.Il a aussitôt célébré son but en mimant de la main des coups de fouet, la fameuse célébration dite du "Fimbu" popularisée par la sélection de République démocratique du Congo lors de la CAN.

Gaël Kakuta, qui a récemment choisi de jouer sous les couleurs de RDC, a marqué son premier doublé en championnat d’Espagne.Mais cela n’a pas suffi au Deportivo La Corogne, défait 4-2 par Séville.

ANGLETERRE

L’Algérien Islam Slimani, qui avait déjà marqué lors de la précédente journée, a encore frappé avec Leicester.C’est son 7e but cette saison en Premier League.Son équipe s’est néanmoins inclinée 4-2 à Everton.

Le Sénégalais Cheikhou Kouyaté a offert la victoire à West Ham face à Swansea (1-0).