Vendredi C’est Permis - 07/04/2017

Vendredi C’est Permis - 7 Avril 2017

_

L’actualité de la semaine analysée et commentée par les débatteurs polémistes invités

_

Sadio Kanté, Journaliste

Régis Ossono, Responsable Afrique à Europe Ecologie Les Verts

Emmanuel Dupuy, Consultant Défense, Sécurité et Armement. Président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE). Secrétaire national chargé des questions défense de l’UDI et Délégué Général chargé des questions internationales des Centristes (ex Nouveau Centre)

Cyril Castro, Président d’Europe populaire, parti européen, humaniste et central. Fondateur de l’Association des citoyens de droite et du centre pour la 6e République

_

Sommaire :

France- Présidentielle 2017 :

. Le débat des onze

. La révolution tranquille de Jean-Luc Mélenchon

Syrie :

. Les armes chimiques de Bachar Al Assad

. La première guerre de Donald Trump

USA : Trump, trois mois après : beaucoup de bruit pour rien ?