7 avril 2017

Planification Familiale : Les Fonds des Ambassadeurs de l’Afrique de l’Ouest apportent un appui financier de plus de 55 Millions de F CFA

L’Agence des Etats-Unis pour le développement International (USAID) a procédé à la remise symbolique de chèques d’une valeur de 92,000 USD, soit environ 55 Millions de Francs CFA à deux projets en faveur de la planification familiale en présence du Directeur General de la Sante et du Directeur de la Mission Régionale Afrique de l’Ouest de l’USAID.

Par le biais du projet Agir pour la planification familiale (AgirPF), financé par USAID et mis en œuvre par EngenderHealth, un appel à propositions de projets a été lancé pour mettre en œuvre des programmes de planification familiale en vue de mieux relever les défis actuels et potentiels. En effet, grâce à de petites subventions allouées par le "Fonds des Ambassadeurs Ouest-Africains"(WAAF) des organisations locales sont soutenues pour répondre aux besoins de l'Afrique de l'Ouest en matière de services de Planification Familiale et de Santé Reproductive.

En Côte d’Ivoire ces subventions ont été attribuées à la Société de Gynécologie d’Obstétrique de (SOGOCI) et à l’ONG Mission des Jeunes pour l’Education, la Santé, la Solidarité et l’Inclusion (MESSI) pour une durée d’un an.

La SOGOCI contribuera à renforcer les services de Planification familiale en Côte d'Ivoire, à travers l’amélioration de la formation des prestataires, au sein des instituts de formation médicale et à faire le plaidoyer pour la délégation des tâches au niveau communautaire.

L’ONG MESSI quant à lui permettra d’accroître la demande de services de planification familiale auprès des adolescents et des jeunes en milieu scolaire ou en dehors de l’école. Sachant que les jeunes représentent près de la moitié de la population ivoirienne, ce projet permettra donc de sensibiliser et référer vers les structures de santé, ceux qui représentent l’avenir de la Côte d’Ivoire, l’espoir de ce pays.

Le Directeur de la Mission Régionale Afrique de l’Ouest, M. Alexandre Deprez a félicité les bénéficiaires. Il les a exhorté à s’investir pleinement dans la mise en œuvre des activités qui permettra d’accroître la capacité de la Côte d’Ivoire à améliorer la santé de ses citoyens. Le Directeur General de la Sante, Prof. Dagnan Simplice a encouragé les bénéficiaires à faire preuve de professionnalisme et d’esprit d’équipe pour l’atteinte de résultats qui contribueront à améliorer l’accès à l’information et aux services de Planification Familiale aux populations bénéficiaires.

Distribué par APO pour Embassy of the United States of America in Abidjan, Côte d’Ivoire.