La médaille des Nations Unies décernée à 175 casques bleus à Tombouctou

7 avril 2017

Le Chef des opérations de la Police des Nations Unies (UNPOL), Amadou Camara, Commissaire Divisionnaire, représentant le Commissaire de l’UNPOL a décoré de la médaille des Nations Unies, le 29 mars dernier à Tombouctou, 140 éléments de la Police Constituée du Nigeria (Formed Police Unit-FPU) dont 22 femmes, ainsi que 33 policiers individuels de la composante Police de la MINUSMA et deux militaires du Secteur Ouest. Ceux-ci sont originaires de treize pays contributeurs dont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Danemark, la Finlande, la Guinée, l’Indonésie, la Jordanie, le Niger, le Tchad, le Togo et la Tunisie.

La médaille onusienne récompense le courage et l’engagement de ces casques bleus qui ont déjà accompli au moins 90 jours au sein de la MINUSMA, notamment dans le nord du Mali, au service de la paix. Le Commissaire Divisionnaire a ainsi félicité les récipiendaires pour le professionnalisme dont ils font montre au quotidien, malgré les difficultés inhérentes au terrain et de la nature même de la menace. « Vous allez recevoir la médaille de l’ONU qui est à la fois un témoignage et une marque de reconnaissance de la communauté internationale pour votre participation aux efforts fournis et au travail accompli, en vue de la stabilisation et du maintien de la paix au Mali », a-t-il salué.

La cérémonie s’est déroulée sur le tarmac de l’aéroport de la ville sainte en présence du chef de Bureau régional de la MINUSMA, M. Riccardo Maia, du Commandant adjoint de la Force onusienne dans le Secteur Ouest, du Commandant régional de la UNPOL, le Colonel Chérif Sami, des représentants des gouverneurs des régions de Tombouctou et de Taoudéni, ainsi que ceux des Forces de défense et de sécurité du Mali (FDSM).