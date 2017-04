7 avril 2017

France - Rwanda ; Quai d'Orsay - Déclarations du porte-parole

Au point de presse de ce jour, le porte-parole a fait les déclarations suivantes :

[...]

2 - Rwanda - Commémoration du génocide (7 avril 2017)

En ce jour de commémoration au Rwanda et partout dans le monde, la France s'associe au peuple rwandais pour honorer le souvenir des victimes du génocide ainsi que la dignité des survivants.

En cette journée solennelle de solidarité avec le peuple rwandais, nous réaffirmons notre détermination à empêcher que de telles atrocités se reproduisent. La prévention passe par la lutte contre l'impunité, le travail de mémoire, l'enseignement et la recherche sur les génocides et les crimes de masse.

C'est dans cet esprit que la France a mis en place, à l'automne dernier, une mission d'étude sur les génocides et les crimes de masse. Réunissant des professeurs et des chercheurs nationaux et internationaux, elle est destinée à établir un état des lieux de la recherche et à identifier des formes nouvelles de prévention.

[...]

5 - Agenda du ministre et des secrétaires d’Etat du 10 au 16 avril 2017 - Principaux éléments publics

M. Jean-Marc AYRAULT

Mardi 11 avril

Réunion des ministres des affaires étrangères du G7, Lucques

20h - Dîner offert par le président de la République à l'occasion de la visite d’Etat de M. Alpha Condé, président de Guinée, Elysée

Mercredi 12 avril

9h15 - Conseil restreint de défense, Elysée

10h - Conseil des ministres, Elysée

12h30 - Intervention devant la commission nationale de la coopération décentralisée, Quai d'Orsay

15h - Entretien avec M. Alpha Condé, président de Guinée

16h30 - Intervention à l'Institut du monde arabe à l'occasion de la visite de M. Alpha Condé, président de Guinée

19h40 - Lancement de la chaîne Euradio, Quai d'Orsay

M. Harlem DÉSIR

Jeudi 13 avril

9h - Entretien avec M. Rob Davies, ministre du commerce et de l’industrie d’Afrique du Sud, Ministère de l’économie et des finances

9h30 - Commission mixte sud-africaine, Ministère de l’économie et des finances

M. Jean-Marie LE GUEN

Vendredi 14 avril

8h30 - Entretien du président de la République avec M. Roch Marc Christian Kabore, président de la République du Burkina Faso, Elysée

Distribué par APO pour Ministère des Affaires Etrangères de la République Française.