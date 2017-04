Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 06/04/2017

Côte d’Ivoire : Menaces sur l’alliance RDR-PDCI

Quel avenir pour l’alliance scellée depuis 2005 entre le RDR d’Alassane Ouattara et le PDCI-RDA d’Henri Konan Bédié, et qui aura joué un rôle déterminant dans la chute du régime de Laurent Gbagbo ? Les deux formations de gouvernement avaient envisagé, en 2016, de fusionner en un seul parti. Un projet rejeté par plusieurs membres du PDCI, opposés à la dissolution de cette formation longtemps incarnée par son leader historique, Félix Houphouët Boigny. Lors de la récente rentrée parlementaire, le PDCI et le RDR ne sont pas parvenus à créer un groupe unitaire, alors même qu’ils s’étaient présentés sous la même bannière aux dernières législatives de 2016. Cette séquence pourrait marquer la fin de l’alliance politique entre ces deux formations, et entraîner une restructuration des rapports de force sur l’échiquier politique ivoirien dans la perspective de la présidentielle de 2020. Détails et explications dans ce Grand Débat.

Invités :

Adama Diomande, Président de l’Association pour la défense de la démocratie et des libertés, Membre du Rassemblement des Républicains (RDR, parti présidentiel)

Joël Célestin Tchétché, Ancien porte-parole en France du PDCI-RDA, Secrétaire Général Exécutif du GRAPA-PDCI (Groupe de Réflexion et d’Appui au Programme d’Action du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire)

Gnazegbo Liade, Membre du FPI (Front populaire ivoirien)

Anselme Andoh, Délégué du PDCI de Paris