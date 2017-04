5 avril 2017

Facebook s’installe dans des locaux plus spacieux en Afrique du Sud tandis que la croissance africaine accélère

Facebook (www.Facebook.com) a déménagé ses bureaux de Johannesburg dans de nouveaux locaux qui permettront à la société de stimuler l’innovation par le biais de ses partenariats et d’offrir un foyer africain à la culture Facebook. Les nouveaux bureaux continueront de soutenir les annonceurs Facebook, les développeurs d’applications et les autres partenaires clés à travers le continent.

« Depuis que Facebook a établi une présence directe en Afrique subsaharienne en 2015, elle s’est renforcée de jour en jour », a indiqué Nunu Ntshingila, directeur régional de Facebook pour la région Afrique. « Nous avons eu le plaisir de travailler en étroite collaboration avec des chefs d’entreprise, des partenaires, des développeurs et des petites entreprises à mesure que ces derniers utilisaient Facebook comme plateforme de croissance. Nous avons le privilège de nous inspirer du continent et de jouer un rôle déterminant en aidant les individus et les organisations à se connecter au monde. »

Depuis 2015, le nombre de personnes connectées à Facebook dans toute l’Afrique a augmenté de 42 % pour dépasser les 170 millions d’utilisateurs actifs par mois. Parmi eux, 94 % se connectent sur mobile. L’équipe de Facebook en Afrique s’est étoffée en parallèle à l’augmentation du nombre de ses utilisateurs, particuliers et entreprises, et à l’évolution de son écosystème de développeurs, d’entrepreneurs et de partenaires.

Les cadres de Facebook Carolyn Everson, VP Global Marketing Solutions et Nicola Mendelsohn, VP pour la région EMEA, ont assisté à l’inauguration des nouveaux bureaux aux côtés de Ntshingila.

« La société Facebook est profondément attachée à l’Afrique, qui est un continent principalement mobile où sept personnes connectées sur 10 utilisent la plateforme », a déclaré Carolyn Everson. « Beaucoup de personnes en Afrique se connectent pour la première fois et ouvrent la voie à de nouvelles possibilités pour les particuliers et les entreprises. Nous constatons également la croissance des petites et moyennes entreprises qui constituent le moteur du développement économique et que Facebook veut aider à développer localement et régionalement à l’échelle du continent. Nos nouveaux bureaux découlent de notre engagement continu qui consiste à investir sur le marché africain et à travailler avec les innovateurs de nos pays cibles. »

