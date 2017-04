6 avril 2017

L’élection d’un malgache à la Présidence de la CAF : « A l’image de l’émergence de Madagascar au plan sportif »

Le Président de la République a présenté les félicitations du peuple malgache et les siennes au Président nouvellement élu de la Confédération Africaine de Football, Ahmad, ancien Président de la Fédération Malgache de Football, et non moins ancien ministre et sénateur. La cérémonie s’est tenue ce 5 avril au palais d’Etat d’Iavoloha. Pour le Président Rajaonarimampianina, l’élection d’un des fils du pays à la tête de la prestigieuse organisation qu’est la CAF est un motif de fierté pour le peuple malgache, mais également à l’image de l’émergence de Madagascar au plan sportif.

Lors de la cérémonie, le nouveau Président de la CAF, Ahmad, a été élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre National. Il est le premier malgache à accéder à une telle fonction au niveau africain, en remportant l’élection face à Issa Hayatou, une personnalité qui a dirigé la CAF pendant 28 ans. Le Président Rajaonarimampianina a rassuré tous les amoureux du football en Afrique et, évidemment, à Madagascar, que le nouveau Président de la CAF est désormais un grand nom au niveau continental car de nombreux Chefs d'État et de Gouvernements africains ont déjà félicité le Président Rajaonarimampianina pour la victoire de notre compatriote Ahmad. Après les différentes victoires sportives remportées par Madagascar en 2016, « la victoire du Président Ahmad à la tête de la CAF doit être une fierté nationale et une leçon de vie pour chaque malgache », a déclaré le Chef de l’Etat ; par ailleurs, il a reconnu avoir fait le nécessaire pour l’élection d’Ahmad, en réponse à la volonté de changement manifestée par nombre de ses pairs. Il s'agit à la fois d'une valorisation de la voix de Madagascar et d'une forme d'émergence du pays sur la scène internationale.

En rappelant le parcours du Président Ahmad tant dans le domaine sportif que politique, le Président Rajaonarimampianina a mis en valeur l'esprit d'équipe et la mentalité de gagnant du nouveau Président de la CAF. Le Chef de l'État lui a souhaité plein succès, et l’a encouragé à porter toujours haut le flambeau et l'honneur de Madagascar dans l’exercice de sa fonction, pour la promotion du football dans les 54 pays, y compris Madagascar, réunis au sein de la CAF.

Le Président Ahmad a tenu à remercier vivement tous ses collaborateurs et amis issus des autres fédérations africaines de football, et surtout le peuple malagasy à travers le Président Rajaonarimampianina. Il s’est déclaré redevable de la grande marque de confiance qui lui a été conférée, autant par le Président de la République, que par les dirigeants des fédérations africaines. En terminant son allocution, le Président de la CAF, Ahmad, s'est référé à Nelson Mandela, pour exhorter le peuple malagasy « à avancer concrètement dans le processus de réconciliation nationale » car la division est toujours, selon lui, la principale cause des problèmes de Madagascar jusqu'à nos jours.

