Tu Vas où Fatou ? - 05/04/2017

EDUCATION : Favoriser l’égalité hommes-femmes dès le plus jeune âge, qu’en pensez-vous ? Éduquer sa fille et son garçon de la même façon, est-ce vraiment possible ? Faites vous des différences dans l’éducation de vos enfants ? Si oui, lesquelles ? Vous avez donné vos avis.