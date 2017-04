5 avril 2017

Conférence de presse téléphonique sur le secteur de l’énergie électrique de l’Afrique - Vendredi 7 avril 2017 à 13h00 (GMT)

L’Ambassade des États-Unis vous invite à participer à une conférence de presse téléphonique avec le sous-secrétaire d’État adjoint aux Ressources énergétiques, M. Griff Thompson, et le Dr. Lawrence E. Jones, vice-président de l’Edison Electric Institute, qui discuteront du récent sommet « Africa Utility Power Sector Exchange » (AUPSE). M. Thompson et le Dr. Jones verront dans quelle mesure cette nouvelle initiative pourra faire avancer la réforme et le développement de l'industrie de l'énergie électrique pour les marchés sous-développés. Ces marchés sous-développés font face à un défi sans pareil quant à leur accès à l’énergie.

Alors que l’Afrique et les États-Unis doivent désormais faire face aux défis du XXIe siècle, cette initiative conjointe favorise l’échange d’idées et de pratiques à suivre dans la gestion des services. Ce partenariat, à la fois d’ordre public et privé, combine ce que le secteur privé peut offrir de meilleur avec le leadership diplomatique américain qui cherche à approfondir et à étendre son soutien pour faciliter l’accès à l’énergie et améliorer l’efficacité énergétique, contribuant ainsi à moderniser les services publics d’électricité africains.

La conférence se déroulera en anglais avec une interprétation simultanée en français .

Vous pouvez y participer en appelant de votre salle de rédaction.

Vous devez confirmer votre participation en envoyant votre nom et le nom de votre organe de presse à USEmbassyMedia@state.gov et à afmediahub@state.gov, au plus tard le jeudi 6 avril 2017, à 16h00.

Les informations techniques de participation vous seront envoyées après la confirmation de participation.

Biographies :

M. Griffin M. Thompson

Sous-secrétaire d’État adjoint par intérim à la Transformation énergétique

M. Griffin Thompson est chargé de guider les travaux du Bureau sur la transformation énergétique, mettant à profit le leadership des Etats-Unis dans l’innovation des énergies propres pour l’ouverture des marchés étrangers aux entreprises américaines ; il favorise également la promotion de politiques axées sur le marché et l’introduction de technologies énergétiques propres de pointe et efficaces.

M. Lawrence E. Jones

Vice-président des programmes internationaux

Edison Electric Institute

M. Lawrence E. Jones a rejoint l’Edison Electric Institute en septembre 2015 en tant que vice-président en charge des programmes internationaux.

Avant de rejoindre l'EEI, M. Jones a été vice-président du Comité de résilience pour l’innovation & les infrastructures utilitaires chez Alstom Grid Inc. pour la région Amérique du Nord, où il a aidé des services publics du monde entier à développer des stratégies pour le déploiement de nouvelles solutions technologiques. Dans le cadre de son travail pour Alstom, M. Jones a également été vice-président des Affaires et des Politiques réglementaires industrielles, chargé de la génération électrique multiservices internationale pour la société de transmission.

