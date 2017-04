5 avril 2017

Les nouveaux Ambassadeurs d’Egypte, de l'Inde, de la Namibie et du Burkina Faso à Iavoloha : Pour le renforcement de la coopération économique

Quatre ambassadeurs nouvellement accrédités auprès de la République de Madagascar sont venus présenter, successivement, leurs lettres de créances au Chef de l’Etat, Hery Rajaonarimampianina, ce 5 avril, au palais d’Iavoloha. Il s'agit des Ambassadeurs respectifs de l’Egypte, Mohamed Ahmed Fouad Raslan ; de l’Inde, Subir Dutta ; de la Namibie, Veiccoh K Nghiwete ; et du Burkina Faso, Sawadogo née Tapsoba Salamata.

L'Ambassadeur de la République Arabe d'Égypte, Mohamed Ahmed Fouad Raslan

Le nouvel ambassadeur égyptien a remis au Président Hery Rajaonarimampianina une invitation pour effectuer une visite en Egypte. Membres du COMESA, dont la présidence est assurée par Madagascar, les deux pays ont exprimé leur volonté de développer davantage leur coopération. Lors de l’entretien, il a été aussi question de la Foire d’Egypte qui se tiendra à Antananarivo prochainement, et des perspectives d’organiser une manifestation analogue en Egypte.

L’ambassadeur de la République de l'Inde, Subir Dutta

Le Président Rajaonarimamapianina et le diplomate indien ont évoqué le renforcement des relations bilatérales, selon les grandes lignes de coopération discutées en Inde, par le Chef de l'État malgache et le Premier Ministre indien, notamment dans les domaines agricole, commercial et culturel. Pour l’agriculture, la question des pièces de rechange pour l’entretien des tracteurs offerts par l’Indde a été évoquée. Un budget de 2,35 millions USD a été déjà attribué à cet effet. Le renforcement de capacités et l’échange d’expériences ont été aussi discutés.

L’ambassadeur de la Namibie, Veiccoh K Nghiwete

Il existe déjà des accords commerciaux entre Madagascar et la Namibie, et les deux parties voudraient maintenant les renforcer par une augmentation de la variété des produits échangés. Le Président Rajaonarimampianina et l’ambassadeur Veiccok Nghiwete ont aussi évoqué le rôle de la Namibie, à travers la SADC et l’UA, lors du processus de sortie de crise à Madagascar.

L’ambassadrice du Burkina Faso, Sawadogo née Tapsoba Salamata

Une commission mixte sera mise en place pour renforcer les accords de coopération qui existent déjà entre les deux pays.

L’ambassadrice Sawadogo a également remis au Président Rajaonarimampianina deux invitations émanant de son homologue du Burkinabe. La première invite le Chef de l’Etat malgache pour effectuer une visite au Burkina Faso, tandis que la seconde invite Madagascar à la Foire Internationale de l’Artisanat prévue au Burkina Faso en 2018. Le Président Rajaonarimampianina a fait savoir que Madagascar sera présent à cette foire, avec un stand animé par des professionnels de l’artisanat et de la culture.

