Le JDA est une des émissions les plus célèbres de la radio africaine. C’est la voix des peuples d’Afrique.

Stéphanie Hartmann a rejoint Africa n°1 en 2010, comme assistante de production pour le « Grand Débat ». Auparavant, journaliste pour le magazine panafricain « Continental », Stéphanie Hartmann travaille sur les questions de politique africaine, mais aussi sur les problématiques liés au développement et à la bonne gouvernance.

JDA - 05/04/2017

La colère en Guyane

_

Depuis une dizaine de jours, des mouvements sociaux paralysent la Guyane, et les syndicats ont appelé à une grève générale. Les manifestants dénoncent le coût de la vie mais aussi l’insécurité.

Après l’échec des négociations avec le gouvernement, faut-il craindre une radicalisation de la contestation ?

Cette contestation est-elle comparable au mouvement guadeloupéen LKP (Liyannaj Kont Pwofitasyon) créé 2009 ? Et faut-il « décoloniser » les départements et territoires d’outremer ?

Nous en parlons avec Françoise Vergès, politologue. Dernier ouvrage paru : « Le Ventre des Femmes. Capitalisme, racialisation, féminisme » aux éditions Albin Michel