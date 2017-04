4 avril 2017

Renforcement de la chaîne d’approvisionnement en produits de santé : Les Etats-Unis d’Amérique apportent un appui de plus de 24 Milliards de F CFA au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique

L’Agence américaine pour le développement International (USAID) annonce la mise en place d'un projet d’appui aux entités du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP). D’un montant de 39 millions de dollars américains soit plus de 24 milliards de Francs CFA, le Projet Intégré d'Appui Technique au Renforcement du Système de Gestion de la Chaîne d'approvisionnement des produits de Santé en Côte d'Ivoire (IHSC-TA) sera mis en œuvre par Chemonics de Mars 2017 à Mars 2022.

Bâtis sur les acquis du projet Supply Chain Management System (SCMS) dont les activités ont pris fin en Novembre 2016, le projet IHSC-TA vise les objectifs suivants : (i) Continuer de renforcer la mise en œuvre du système de chaîne d’approvisionnement intégrale ; (ii) Améliorer les capacités des acteurs en gestion de la chaîne d’approvisionnement ; (iii) Appuyer la collecte, l’analyse et l’utilisation des données pour la planification, la prise des décisions ainsi que la résolution des problèmes liés à la gestion des produits de santé.

Pour rappel, l’USAID a fourni à travers le projet SCMS, une assistance technique au MSHP. Initié dans le cadre du Plan d'urgence du Président des Etats-Unis pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR), le projet SCMS avait pour objectif de transformer la prestation de soins de santé en assurant que des médicaments de qualité atteignent les personnes vivant avec ou affectées par le VIH et le SIDA.

Le Projet IHSC-TA servira de mécanisme d’assistance technique en matière de gestion de la chaîne d’approvisionnement pour l’ensemble des programmes financé par les agences du Gouvernement Américain en Côte d’Ivoire. Pour M. Jeff Bryan, Représentant Pays de l’USAID, le projet IHSC-TA traduit l’engagement du gouvernement, à investir de manière stratégique dans le leadership, la gouvernance et le renforcement des capacités pour un système de santé durable en vue de garantir un avenir plus sain aux populations vivant en Côte d'Ivoire.

Le projet aura son siège à Abidjan, avec des bureaux de représentations dans quatre localités : Abengourou, Bouaké, Gagnoa et Man pour permettre des interventions d’envergure. Le projet IHSC-TA s’étendra tant aux institutions du niveau central qu’aux régions sanitaires, districts sanitaires et formations sanitaires pour une couverture nationale.

