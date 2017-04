4 avril 2017

Niger : un journaliste et son père écroués pour "faux"

La maison d'arrêt de Niamey, le 1er juin 2013 au Niger ©AFP



Niamey (AFP)

Un journaliste de chaîne de télévision indépendante "Bonféreye", Baba Alpha, a été écroué lundi à la prison de Niamey pour "faux et usage de faux en écriture" en lien avec sa nationalité nigérienne, a indiqué son avocat, Me Boubacar Mossi.

"Le journaliste et son père, âgé de 70 ans, ont été placés sous mandat de dépôt et l’instruction poursuivra son cours", a indiqué Me Mossi sur des télévisions privées.

"C’est un journaliste très critique à l’égard du régime.Apparemment à défaut de lui trouver une faute dans le cadre de l’exercice de sa profession, on est allé trouver une faute de nature privée", a dénoncé l’avocat.

Selon la presse locale, Baba Alpha serait de "nationalité malienne" et aurait acquis la nationalité nigérienne "de manière irrégulière".

Le journaliste et son père ont été placés en garde à vue depuis jeudi et auditionnés lundi matin au parquet qui leur a décerné un mandat de dépôt.

Omar Sidi, une autre personne accusée dans l’affaire, a été également incarcérée.

Baba Alpha est actuellement le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’Information et de la Communication (SYNATIC).Dans un communiqué le SYNATIC a "apporté son indéfectible soutien" au journaliste "connu pour sa droiture et son professionnalisme".

"Il n’est un secret pour personne : le camarade Baba Alpha est né à Niamey et a fait tout son cursus scolaire en territoire nigérien", a relevé ce syndicat.

Baba Alpha, présentateur du journal de la très populaire télévisé "Bonféreye", a occupé le poste de président de la Maison de la presse, une association qui regroupe les organes de presse du pays.