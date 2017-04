Aïssa Thiam vous plonge au cœur des hauts lieux culturels de l’Afrique à Paris... Deux heures de détente au rythme d’une programmation musicale riche et mélodieuse ! Entre les tubes de l’histoire des musiques africaines, les classiques qui ont inspiré les plus jeunes, les découvertes de talents en éclosion, et les coups de cœur, Ambiance Africa c’est tous les événements en lien avec le continent premier qui se déroulent autour de Paris : concerts, mode, théatre, expositions, débats, conférences.

Animatrice depuis quelques années sur une radio tropicale de la bande FM francilienne. Aissa est une passionnée de la radio et du contact humain. Amoureuse des médias, cette jeune femme dynamique et souriante se fait plaisir tous les matins à partager sa joie de vivre à travers l’émission "Ambiance Africa".

AMBIANCE AFRICA - 04/04/17

Nous étions avec Me Huguette MVUEMBA et Briarly KINSALA de l’association LET’S GO ASSOCIATION . Cette association tournent autour des thèmes suivants : la valorisation de la Femme, l’insertion et la réinsertion des femmes à travers la mise en place de plans de formations et d’apprentissage, la mise en avant et le développement des liens mères-filles afin de consolider la transmission intergénérationnelle.

Les actions sont destinées aux femmes et aux jeunes filles de RDC,

Nos invitées organisent pour la 3ème édition le Salon « OSER » le 8 avril 2017.

expo-vente de 11 h à 18 h et dîner caritatif à partir de 20h30

Salon OSER by LET’S GO association 3 ème Edition

https://www.facebook.com/events/1922077928061689/