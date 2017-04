4 avril 2017

Les Maires des communes et territoires écologiques du Sénégal se réunissent à Meckhé

La commune de Meckhé (Sénégal) sera du 9 au 10 avril 2017 la capitale mondiale de l’agro écologie avec l’atelier de formation et de renforcement des capacités des membres du Réseau des élus des communes et territoires écologiques du Sénégal.

Organisé avec l’appui de ENDA PRONAT (www.ENDAPRONAT.org), l’atelier vise à doter les élus locaux de connaissances et à aiguiser leurs savoir-faire en vue de promouvoir l’agriculture écologique, de renforcer la protection de l’environnement et d’assurer une meilleure gestion du foncier en milieu rural. Les questions des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et du bradage des terres seront inscrites au cœur des débats.

Selon M. Oumar BA, le Président du Réseau des élus des communes et territoires écologiques du Sénégal, « il est grand temps de prendre les dispositions idoines en vue de promouvoir une croissante verte en vue d’offrir des emplois verts à la jeunesse de notre pays. Nous avons choisi la commune de Ngaye Meckhé comme point de ralliement de tous les responsables des communes et territoires soucieux de se positionner comme pôles agro écologiques ».

Le Maire de Meckhé et Secrétaire Général du Réseau des élus des communes et territoires écologiques du Sénégal, le Dr Magatte WADE, a pour sa part déclaré, « L’avenir de la planète dépendra de notre capacités en tant que collectivités à promouvoir le développement d’une agriculture biologique et d’une énergie propre tout en insistant sur le reboisement qui est un élément essentiel de la protection de l’environnement ».

La presse est cordialement invitée à assurer la couverture de cet important évènement.

Contact Presse :

M. Magatte Wade

Maire de Meckhé

Secrétaire Général du Réseau des élus des communes et territoires écologiques du Sénégal

magwade@hotmail.com

+221 776335646

Contact Organisation :

Jean Michel

ENDA PRONAT

Mobile : +221 775773277