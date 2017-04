4 avril 2017

La Certification ISAGO de National Aviation Services (NAS) Abidjan, met en exergue l’engagement du Groupe à la Sécurité et à la Sureté

National Aviation Services (NAS) (www.NAS.aero), le prestataire de services d’aviation ayant la croissance la plus rapide dans les marchés émergents a reçu la Certification ISAGO (Audit de Sécurité des Opérations au Sol de IATA) de ses opérations à Abidjan. La certification ISAGO de NAS Abidjan met en lumière l’engagement continu du Groupe à assurer la Sécurité et la Sureté de ses opérations sur l’ensemble de son réseau.

Cette distinction est la plus récente certification décernée par IATA à NAS. En 2008, NAS était parmi les premières sociétés d’assistance au sol dans le monde à recevoir la certification ISAGO pour ses opérations au Koweït. Depuis cette date, la certification des opérations au Koweït a été renouvelée cinq fois.

Monsieur Hassan El Houry, Président Directeur Général du Groupe a déclaré : « Tout en continuant la croissance agressive de notre réseau et l’expansion de la liste de nos produits et services, nous restons concentrés sur l’amélioration de la qualité, de la sécurité et la sureté de nos prestations. Nous sommes heureux que NAS Abidjan soit certifié ISAGO et espérons obtenir la certification ISAGO pour l’ensemble de nos opérations dans un avenir très proche. »

A Abidjan, NAS assure l’assistance en escale à l’Aéroport International Félix Houphouët Boigny de 25 compagnies aériennes pour une moyenne de 5.000 passagers par jour. Ces opérations sont menées avec un effectif de plus de 800 personnes et un équipement d’assistance de 300 pièces.

Monsieur Amadou KONE, Ministre de Transports en Côte d’Ivoire a déclaré « En obtenant la certification ISAGO, NAS IVOIRE, entre dans la cour des grandes entreprises d’assistance en escale du monde. Pour la première fois, l’aéroport International Félix Houphouet Boigny est certifié ISAGO. Il allonge ainsi d’un cran la liste très courte des aéroports en Afrique de l’Ouest sur lesquels l’assistance en escale est opérée par une société certifiée ISAGO. Je vous exhorte donc à demeurer dans la démarche qualité. C’est à ce prix que nous pouvons ensemble relever le défi de faire de notre aéroport le Hub de l’Afrique de l’Ouest. »

Au niveau mondial, NAS est présent sur plus de 30 aéroports, assiste cinq (5) des dix (10) premières compagnies aériennes du monde et gère 31 salons d’aéroport dans douze (12) pays au Moyen Orient, en Inde et en Afrique.

Contact :

Nita Bhatkar

NBhatkar@NASCorporate.com

A propos de National Aviation Services :

National Aviation Services (NAS) (www.NAS.aero) est le prestataire de services d’aviation ayant la croissance la plus rapide dans les marchés émergents.

Fondée en 2003, NAS est rapidement passée d’une société d’assistance au sol basée au Koweït à un leader dans l’industrie de l’aviation sur les marchés émergents. NAS est présent sur plus de 30 aéroports à travers le Moyen Orient, l’Afrique et l’Asie du Sud, assistant cinq des 10 plus grandes compagnies aériennes du monde et gérant plus de 31 salons d’aéroport.

Avec un effectif global de plus de 6.000 employés compétents et expérimentés au cœur de son réseau mondial, NAS est résolument engagé à fournir des services d’aviation de référence dans le monde.

La gamme de services de NAS est composée de services d’escale, services de passagers, gestion du fret, services d’ingénierie et d’assistance en ligne, de technologies aéroportuaires, services d’opérations de base, gestion des terminaux aéroportuaires, centre de formation aéronautique, solutions de voyage, gestion des salons, accueil et assistance des passagers.

Affilié aux principales organisations de l’industrie, NAS applique les normes de l’aviation internationale avec à la clé les certifications de ISO, EMS et OHSAS. NAS est l’une des premières sociétés d’assistance au sol dans le monde à obtenir la certification ISAGO (Audit de Sécurité des Opérations au Sol de IATA) matérialisant l’engagement de la société à fournir la meilleure qualité de services focalisée sur la sécurité et la sureté.

Pour plus d’informations concernant NAS, visitez le site web : www.NAS.aero.