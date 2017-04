4 avril 2017

Côte d’Ivoire : Maxwel Cornet et Seko Fofana choisissent les "Elephants"

L'attaquant de Lyon Maxwel Cornet (G) face à Caen, le 15 janvier 2017 au stade Michel-d'Ornano ©AFP



Paris (AFP)

L’attaquant de Lyon Maxwel Cornet ainsi que le milieu de l’Udinese Seko Fofana ont choisi de s’engager avec la Côte d’Ivoire, leur pays d’origine, au détriment de la France dont ils ont porté le maillot en sélections de jeunes, a annoncé lundi la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Cornet (20 ans), né à Bregbo près d’Abidjan et formé à Metz, a porté 52 fois le maillot des Bleus, des moins de 16 ans jusqu’aux Espoirs, où son dernier match remonte à septembre 2016.

Fofana (21 ans) a lui débuté en équipe de France chez les moins de 17 ans et fini avec les moins de 19 ans pour 33 matches en tout.Il n’a plus été appelé depuis septembre 2013 et un match amical contre l’Ukraine.

Le règlement de la Fifa donne la possibilité à un joueur de changer de sélection nationale après 21 ans, à condition de n’avoir auparavant jamais évolué en sélection A.

Ces deux "recrues" coïncident avec les débuts comme sélectionneur de Marc Wilmots, qui a pris ses fonctions le 1er avril.L’entraîneur belge a pour objectif de remettre d’aplomb une sélection qui est passée au travers de la Coupe d’Afrique des nations en janvier et de la qualifier pour la Coupe du monde.