4 avril 2017

Maroc : saisie de 15 tonnes de haschich dans le nord-est

Rabat (AFP)

Les autorités marocaines ont annoncé avoir saisi lundi près de Nador (nord-est) environ 15 tonnes de haschich (résine de cannabis) et arrêté un homme de 46 ans pour liens présumés avec "un réseau criminel de trafic international de drogue".

Cette opération a également permis la saisie de six voitures portant de fausses plaques d’immatriculation servant pour le transport et le trafic de drogue, ont-elles précisé dans un communiqué cité par l’agence marocaine MAP.

Malgré ses efforts pour réduire les plantations de cannabis sur son territoire, le Maroc demeure le premier producteur mondial de haschich et l’un des plus importants exportateurs de résine de cannabis, écoulée pour l’essentiel en Europe, selon l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Entre 2015 et 2016, le royaume a produit quelque 700 tonnes de cannabis, d’après un rapport publié début mars par le département d’État américain, ce qui "potentiellement, représente l’équivalent de 23% du PIB marocain, estimé à 100 milliards de dollars, une fois transformé en haschich", selon le même rapport.