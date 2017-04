3 avril 2017

L’Union européenne contribue 3 milliards GNF à la lutte contre l’épidémie de rougeole en Guinée

La Direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO) a contribué aux efforts déployés pour contenir l’épidémie de rougeole qui touche actuellement la Guinée en allouant 3,015 milliards de francs guinéens (300 000 euros) afin de vacciner les enfants á N'Zérékoré, la préfecture la plus touchée, et soigner les malades.

Au total, 148,000 enfants de 6 mois à 10 ans ont été vaccinés contre la rougeole dans cette préfecture par l’Alliance pour l’Action Médicale International (ALIMA), partenaire humanitaire de la Commission européenne en Guinée. ALIMA est en train d’assurer également la prise en charge de patients atteints de rougeole.

Le service humanitaire européen contribue ainsi au plan de riposte national établi par les autorités guinéennes, qui prévoit de vacciner au moins 95% des enfants de 6 mois à 10 ans dans le pays.

Depuis Octobre 2016, la Guinée est touchée par des cas de rougeole et le Ministère de la Santé a déclaré l’épidémie le 8 février dernier dans six préfectures du pays. Au 27 mars, on comptait 4 139 cas de rougeole notifiés dans le pays, dont 1 170 cas notifiés à N'Zérékoré, la préfecture la plus touchée par l’épidémie. Dans cette préfecture, les enfants âgés de 1 à 4 ans représentent la tranche d’âge la plus affectée (57,2 %).

« Nous sommes confiants que la vaccination massive contribuera à contenir la propagation de cette épidémie. La Commission européenne continue à suivre de près la situation » a dit Jean-Paul Jemmy-Ghomsi, spécialiste santé de la Commission basé dans la région.

Background

La rougeole est une infection virale aiguë. Ce virus se transmet par les secrétions nasales. Il peut également se propager par contact direct avec les sécrétions du nez ou de la gorge de personnes infectées. L’Organisation Mondiale de la Santé estime que 90% des personnes qui décèdent des suites d’une rougeole ont moins de 5 ans.

La Commission européenne est l’un des plus importants donateurs d’aide humanitaire dans le monde. Chaque année, la Commission vient en aide à plus de 120 millions de victimes de conflits et de désastres grâce à son service d'aide humanitaire. L’aide humanitaire de la Commission est l'expression de la solidarité européenne envers les peuples les plus démunis et vulnérables à travers le monde. Elle va directement aux peuples en détresse, indépendamment de leur nationalité, leur âge, leur religion, leur sexe, leur origine ethnique ou leurs opinions politiques.

