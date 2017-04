3 avril 2017

La Fondation BGFIBank lance son site Internet : www.Fondation-BGFIBank.com

Le nouveau site internet de la Fondation BGFIBank ( www.Fondation-BGFIBank.com ) est en ligne ! Pensé pour l’ensemble de ses publics et partenaires dans un principe de transparence, ce site à la fois dynamique et évolutif s’appuie sur les dernières technologies et propose une organisation de l’information axée sur les activités. Ce projet qui voit le jour aujourd’hui s’inscrit dans la volonté de la fondation de valoriser encore plus la diversité des partenariats et des projets mis en oeuvre au bénéfice des communautés d'accueil, dans l'ensemble des pays d'implantation du Groupe BGFIBank (www.BGFI.com).

Un site résolument moderne

La Fondation BGFIBank a développé un site internet moderne par son graphisme épuré, une navigation fluide et intuitive, une ergonomie offrant un accès plus rapide et facile à l’information essentielle grâce à une structure claire, un menu déroulant pratique et un moteur de recherche performant. Tout a été pensé sur ce site web pour que l'accès à l'information soit rapide et aisé. Ce site fait la synthèse de plus de 4 années d'activités intenses tout en dévoilant un futur toujours aussi enclin au développement de projets porteurs dans le domaine de l'éducation.

Au cœur de ce site internet, une place de choix est accordée à la reconnaissance des partenaires engagés aux côtés de la Fondation. « Nous sommes heureux de mettre à la disposition du grand public et de l’ensemble de nos partenaires un site internet qui reflète la prise en compte de notre responsabilité sociale et notre engagement continu dans le développement social de nos pays d'implantation. Il est d’une grande importance pour notre fondation d’assurer la diffusion de ses multiples initiatives tout en reconnaissant le travail des nombreux partenaires gravitant dans la sphère de notre organisation. », souligne Henri Claude OYIMA, Président de la Fondation BGFIBank.

Un accès bien segmenté à l'information

La page d’accueil est allégée. Elle permet une vue d’ensemble structurée du contenu de la plate-forme. Le site internet de la Fondation s’articule autour de cinq rubriques principales et fournit sur chaque page des informations très opérationnelles permettant d’avoir les éléments indispensables à la bonne compréhension des activités.

Qui sommes-nous ? : rubrique présentant la Fondation BGFIBank, ses missions, sa gouvernance, ses chiffres clés et ses publications.

: rubrique présentant la Fondation BGFIBank, ses missions, sa gouvernance, ses chiffres clés et ses publications. Nos partenaires : rubrique facilitant l’échange d’informations entre tous les partenaires œuvrant au quotidien aux côtés de la fondation, et permettant de soumissionner en ligne ou encore de remplir une fiche de demande de bénévoles.

: rubrique facilitant l’échange d’informations entre tous les partenaires œuvrant au quotidien aux côtés de la fondation, et permettant de soumissionner en ligne ou encore de remplir une fiche de demande de bénévoles. Nos actions : espace regroupant l’ensemble des projets mis en oeuvre par la fondation, par domaine et par pays d'intervention.

: espace regroupant l’ensemble des projets mis en oeuvre par la fondation, par domaine et par pays d'intervention. L'implication des salariés : plateforme active permettant de répondre aux besoins des salariés bénévoles du Groupe BGFIBank, avec un accès au formulaire de candidature en ligne.

: plateforme active permettant de répondre aux besoins des salariés bénévoles du Groupe BGFIBank, avec un accès au formulaire de candidature en ligne. Presse : rubrique consacrée à la presse, dans laquelle sont rassemblés tous les communiqués et dossiers de presse concernant l'ensemble des activités. Une photothèque très complète permet également de donner un aperçu des activités.

Le site internet de la Fondation BGFIBank est également disponible en anglais et en espagnol. Il bénéficie par ailleurs de fonctionnalités telles qu’un accès aux documents et la possibilité de télécharger des plaquettes et documents PDF édités par la fondation et ainsi limiter les coûts liés à l’impression et à l’envoi. Il a été conçu pour que l’actualité soit mise en ligne régulièrement. Un formulaire de contact est à disposition du public, afin que d'un seul coup d'œil, il puisse disposer de toutes les informations qui lui seront utiles, pour entrer en contact avec la fondation.

Une navigation intuitive pour les tablettes et mobiles

Le site est entièrement responsive et s'adapte automatiquement à la consultation sur tablettes et mobiles. Il bénéficie d'une navigation « single page » pour découvrir l'univers de la fondation en quelques clics.

N'attendez plus. Connectez-vous sur www.Fondation-BGFIBank.com. N’hésitez pas également à nous suivre sur Twitter afin de rester informé de nos actualités. Bonne visite !

Distribué par APO pour Fondation BGFIBank.

Contact Presse :

FondationBGFI@BGFI.com

A propos de la Fondation BGFIBank :

Le Groupe BGFIBank (www.BGFI.com) s'est engagé, depuis plusieurs années, dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Si cet engagement sociétal implique une dimension sociale tournée vers les besoins et le bien-être de ses salariés et une dimension environnementale tournée vers la protection de l'environnement, il ne se réduit pas à cela. En effet, cet engagement comporte également une dimension citoyenne qui suppose la prise en compte des besoins de la société civile, en contribuant, entre autres, à lutter contre l’exclusion, les inégalités ou la pauvreté. La Fondation BGFIBank (www.Fondation-BGFIBank.com) contribue concrètement à l’ambition d’un développement responsable en soutenant des actions d’intérêt général au profit de tous. Porteuse de valeurs d'intérêt général et de solidarité, la Fondation est au service de la réalisation des objectifs du Groupe en matière de responsabilité sociétale. A ce titre, elle est chargée de maintenir un dialogue permanent avec les communautés d'accueil dans l'ensemble de ses pays d'implantation. La Fondation BGFIBank donne la priorité aux initiatives locales ciblées, des projets directs dont les effets ont un impact direct sur les populations bénéficiaires. Elle intervient dans le domaine de l'éducation et de la formation.