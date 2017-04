Trésors de l’Islam en Afrique - De Tombouctou à Zanzibar

Par webmaster, le 4 avril 2017

L’Institut du Monde Arabe accueille du 14 avril au 30 juillet 2017 l’exposition Trésors de l’Islam en Afrique - De Tombouctou à Zanzibar.

"Exposition inédite consacrée aux liens étroits, passés comme présents, tissés entre le monde arabo-musulman et l’Afrique subsaharienne,Trésors de l’islam en Afrique interroge les processus de transmission et d’appropriation de l’islam par les peuples africains. Du Maroc au Sénégal, en passant par l’Ethiopie, le Kenya, le Mali et bien d’autres, l’exposition retrace treize siècles d’histoire à travers l’art, l’architecture ou les rituels dont témoignent plus de 300 oeuvres patrimoniales et contemporaines, issues de collections rarement présentées."

Lors du déjeuner de presse, Jack Lang (Président de l’institut du Monde Arabe) et Abdel Kader Haidara (Bibliothèque de Tombouctou) ont répondu à nos questions