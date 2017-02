31 janvier 2017

57 millions de dollars d’aide d’urgence nécessaires pour 2,7 millions d’enfants en situation humanitaire au Tchad

En 2017, 4,7 millions de Tchadiens auront besoin d'une assistance humanitaire en réponse aux multiples crises que connaît le pays. L'insécurité alimentaire continuera d'affecter 4,3 millions de personnes, dont 558 450 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë globale.

En 2017, l'UNICEF a besoin de 57 millions de dollars américains pour répondre aux multiples besoins humanitaires des enfants au Tchad. « Sans ce financement, l'UNICEF ne sera pas en mesure d'appuyer la réponse nationale à la crise alimentaire continue du pays, ainsi que des services de base essentiels tels que la protection de l'enfance, l'éducation, la santé et l'accès à l'eau et à l'assainissement » a déclaré Philippe Barragne-Bigot, Représentant de l’UNICEF au Tchad.

Dans sa publication L’action humanitaire pour les enfants, l’UNICEF présente son appel mondial pour 2017, qui s’élève à 3,3 milliards de dollars des É.-U., ainsi que ses objectifs consistant à garantir aux enfants l’accès à l’eau salubre, la nutrition, l’éducation, la santé et la protection, dans les contextes d’urgence dans 48 pays du monde.

Dans le monde, près d’un enfant sur quatre vit dans un pays touché par un conflit ou une catastrophe. « Dans beaucoup de pays, la guerre, les catastrophes naturelles et les changements climatiques contraignent de plus en plus les enfants à fuir de chez eux. Ils se retrouvent alors exposés à la violence, aux maladies et à l’exploitation », affirme Manuel Fontaine, Directeur des programmes d’urgence de l’UNICEF.



Au Tchad, la situation financière difficile du pays a entravé la capacité du gouvernement à fournir des services de base et à participer au relèvement précoce. De nouveaux efforts seront déployés par l'UNICEF au Tchad pour renforcer le lien entre les interventions humanitaires et les programmes de développement afin d’appuyer le Gouvernement en matière de préparation aux situations d'urgence.



« L'UNICEF continuera de fournir une assistance vitale aux enfants, pour que les populations touchées par les situations d'urgence aient un meilleur accès à l'eau, à l'assainissement et aux services de santé d'urgence. L'UNICEF favorisera également l'accès à l'éducation, au soutien psychosocial et aux services de protection pour les enfants touchés par les conflits » a conclu M. Barragne-Bigot.

Les priorités de l’UNICEF au Tchad et de ses partenaires pour répondre aux besoins d’urgence en 2017 consistent à :

Garantir à plus de 268 000 personnes un accès à l’eau salubre.

Garantir l’accès de plus de 43 500 enfants a un enseignement élémentaire formel ou non formel.

Vacciner au moins 377 000 enfants contre la rougeole.

Apporter un appui psychosocial à plus de 13 000 enfants.

Traiter au moins 200 000 enfants contre la malnutrition aiguë sévère.

Entre janvier et octobre 2016, grâce au soutien de l’UNICEF au Tchad :

75 300 personnes en situation d’urgence ont pu accéder à l’eau salubre.

352 800 enfants ont été vaccinés contre la rougeole en urgence.

61 500 enfants déplacés et enfants d'accueil dans les zones de déplacement ont reçu une éducation de qualité.

153 300 enfants ont été traités contre la malnutrition aiguë sévère.

124 500 enfants affectées par des crises ont reçu un supplément de vitamine A.

