Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 30/01/2017

Les enjeux du 28e sommet de l’Union africaine

Le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de 54 pays africains a démarré ce lundi à Addis Abeba, dans le cadre du 28e sommet de l’Union africaine (22-31 Janvier 2017). Au cœur de l’agenda de cet l’événement : l’élection du nouveau Président de la Commission - successeur de Nkosazana Dlamini Zuma -, et le dossier du retour du Maroc au sein de l’Union.

Que faut-il retenir des années Dlamini Zuma dont le mandat aura suscité moult interrogations et critiques ? Quels sont les véritables enjeux de ce 28e sommet ?

Invités :

Abdelaziz Moundé, Journaliste. Consultant en communication et relations internationales

Germain-Hervé MBIA YEBEGA, Politologue, Chercheur à la Fondation Paul Ango Ela de Géopolitique en Afrique centrale. Chargé du programme « Gouvernance, Paix et Sécurité » à l’Institut Afrique Monde (IAM)

Seidik Abba, Journaliste et essayiste